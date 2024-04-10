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Hudut Kartalları bayramda da vatan nöbetinde: Terör örgütlerine geçit yok!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
11:02
Hudut Kartalları bayramda da vatan nöbetinde: Terör örgütlerine geçit yok!
Türkiye-İran sınırında görevli hudut kartalları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor. Yerli cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan hudut kartalları, zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor.