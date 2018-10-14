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  • Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı... 120 yıl yaşıyorlar!

'nin yaşam sırrı... 120 yıl yaşıyorlar!

Giriş Tarihi: 14.10.2018 18:53
Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı... 120 yıl yaşıyorlar!
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Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı... 120 yıl yaşıyorlar!

Tamamı Müslüman olan ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. 65 yaş yolun yarısı sayılıyor... Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. İçlerinde kanser olan yok. Peki Hunza Türklerinin sırrı nedir?


Neşeli, sağlıklı ve hayat dolular! Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Sanki bu dünyadan değil de başka bir gezegenden gelmiş gibiler... Peki bilim dünyasını bile şaşkına çeviren Hunzaların uzun yaşam sırrı ne?

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Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı... 120 yıl yaşıyorlar!
Kuruttukları taze meyvelerden yiyor, Hunza vadisindeki dağlardan gelen temiz havayı soluyor. Oldukça genç görünüyor ve kansere yakalanmıyorlar.
Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı... 120 yıl yaşıyorlar!

ve Afganistan sınırında 'ın Keşmir kentinde yakınlarında yaşayan ortalama 120 yıl yaşıyor.

Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı... 120 yıl yaşıyorlar!
nin çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması... Kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.
Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı... 120 yıl yaşıyorlar!
nin bu hayatı bilim insanlarını onları incelemeye itti. Coğrafi zorunluluklar ve iklim değişikliklerin gibi sebeplerle Sibirya ve bugünkü Rus düzlüklerinden Orta Asya bozkırlarına indiği düşünülen Türkler, orman avcılığından göçebe çobancılığa geçiş süreci yaşamıştır.
Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı... 120 yıl yaşıyorlar!
Türk dilinde ormancılık ve orman yaşamıyla ilgili sözcüklerin, bozkır yaşantısındaki sözcüklerden daha eski olması ve Pazırık Kurganında ren geyiği görünümü verilmiş atlar çıkartılmış olması bu süreci doğrulamaktadır.
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