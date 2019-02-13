Emniyet kemerinin kendisini koruduğunu anlatan sürücü Kahraman, "İstanbul'a gidiyordum, bir işim vardı. Köşeyi döndüm, küt diye bir ses geldi. Araba irtibatı kesti. Ön taraf vurarak ileri uçtu, hiçbir şey yapamadım. Emniyet kemerim takılıydı" dedi.