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'nda bulutların üstünde salıncak keyfi

Yılın büyük bir çoğunluğunu bulutların üzerinde geçiren yaylaya çıkanlar, ünü sosyal medyada yayılan salıncakta sallanmanın keyfini çıkarıyor. Kurban Bayramı tatilinde yaylaya akın edenler, salıncakta sallanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 15.08.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 08:45
Huser Yaylası'nda bulutların üstünde salıncak keyfi

Çamlıhemşin ilçesinde ünü sosyal medyada yayılan sis bulutunun oluştuğu 'ndaki salıncakta sallanmak isteyenler, bayramda yaylaya akın etti.

Huser Yaylası'nda bulutların üstünde salıncak keyfi

Yılın büyük bir çoğunluğunu bulutların üzerinde geçiren yaylaya çıkanlar, ünü sosyal medyada yayılan salıncakta sallanmanın keyfini çıkarıyor.

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Huser Yaylası'nda bulutların üstünde salıncak keyfi

Kurban Bayramı tatilinde yaylaya akın edenler, salıncakta sallanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Huser Yaylası'nda bulutların üstünde salıncak keyfi

Kuyrukta bekleyenler, sırası gelince sis bulutunun üzerinde 5 dakika sallanarak, eğlenceli anlar yaşadı.

Huser Yaylası'nda bulutların üstünde salıncak keyfi

Salıncak meraklıları o anları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Yaylaya çıkanlar, gün batımını da izledi, horon oynayarak yöresel türkülere eşlik etti.

Huser Yaylası'nda bulutların üstünde salıncak keyfi
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Huser Yaylası'nda bulutların üstünde salıncak keyfi
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