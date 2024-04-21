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Husumetlisini sahte kız arkadaşıyla kandırdı! Randevu ayarlayıp kaçırdı...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
07:45
Husumetlisini sahte kız arkadaşıyla kandırdı! Randevu ayarlayıp kaçırdı...
Beykoz'da filmlere şapka çıkartacak bir olay yaşandı. Ayberk D. isimli bir kişi daha önceden araç kiraladığı husumetli olduğu kişinin tuzağına düştü. Erdal B. isimli kişi sosyal medyadan Aleyna isimli arkadaşının sosyal medyasını kullanarak Ayberk D. ile buluşma ayarladı. Ayberk D. ve Aleyna Beykoz'da buluşup araçla ilerledikleri sırada otomobilin arkasından Erdal B. ve Ozan A. çıkarak Ayberk D.'yi kaçırıp babasından fidye istedi. Şüpheliler hakkında 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.