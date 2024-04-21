Husumetlisini sahte kız arkadaşıyla kandırdı! Randevu ayarlayıp kaçırdı...

Beykoz'da filmlere şapka çıkartacak bir olay yaşandı. Ayberk D. 2023 yılında Erdal B. isimli kişinin araç kiralama iş yerinden otomobil kiraladı. Araçla kazaya karışan Ayberk D. Kaza tutanağı tuttu ancak durumu Erdal B.'den gizlemesi üzerine aralarında husumet oluştu. Erdal B. Aleyna isimli bir arkadaşının adına sosyal medyadan Ayberk D. ile tanışıp onun adına randevu ayarladı. Aleyna ve Ayberk D. Beykoz'da buluştu.

PARA GELENE KADAR OĞLUN BENDE

İkili Aleyna'nın aracında ilerlediği sırada bu esnada aracın arkasından Erdal B. ve Ozan A. çıktı. Şüphelilerden Ozan A., Ayberk D.'nin boğazına bıçak dayayıp şahsı kaçırdı. Şüpheli Erdal B. Ayberk D.'nin babası Onur D.'yi arayarak "sen parayı hazırla oğlun bende, para gelene kadar da oğlun bende kalacak, sizin sonunuz ben olacağım, hem oğlunu hem seni ayrı ayrı yerlerde kıstıracağım" deyip tehditler savurup para istedi.