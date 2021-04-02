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Haberler Yaşam Huzur dolu ve resimli Cuma mesajları sözleri 2 Nisan: Anlamlı, kısa, yeni, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri yayınlandı!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 22:58 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 00:38

Huzur dolu ve resimli sözleri 2 Nisan: Anlamlı, kısa, yeni, dualı ve ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri yayınlandı!

Müminlerin bayramı kabul edilen bir Cuma günü daha geldi. Bu değerli günün heyecanını sevdiklerine de hissettirmek isteyenler, kısa, yeni, en güzel, resimli 2021 ve sözleri konusunda araştırmalarını arttırdı. Ayetli, en güzel, resimli ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dilekleri akrabalara, eşe ve dosta iletilecek. 2 Nisan 2021'e özel, en yeni, kısa, uzun, farklı ve sabah.com.tr'de yayınlandı. Hadisli, dualı ve ayetli olan yeni Cuma mesajı seçenekleri ile onları hatırlayarak yüzlerini güldürebilirsiniz. İşte, 2 Nisan 2021 özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar mesajları

Huzur dolu ve resimli Cuma mesajları sözleri 2 Nisan: Anlamlı, kısa, yeni, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri yayınlandı!

Cumanız mübarek olsun... İslam alemi, bir cuma gününe daha erişebilmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyor. Dinimizde müminlerin bayramı olarak kabul edilen bu günde, eşe, dosta ve tanıdıklara anlamlı, yeni ve resimli gönderilerek onları hatırladığımızı belirtiyoruz. Resimli 2021 sözleri seçenekleri WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformlarından iletiliyor. 2 Nisan 2021'e özel yeni, ayetli, dualı, gifli ve ise sabah.com.tr'de yayınlandı. Bununla beraber, kısa, uzun ve farklı cuma mesajları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları 2 Nisan 2021

Huzur dolu ve resimli Cuma mesajları sözleri 2 Nisan: Anlamlı, kısa, yeni, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri yayınlandı!

UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

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Huzur dolu ve resimli Cuma mesajları sözleri 2 Nisan: Anlamlı, kısa, yeni, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri yayınlandı!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Huzur dolu ve resimli Cuma mesajları sözleri 2 Nisan: Anlamlı, kısa, yeni, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri yayınlandı!

FARKLI VE YENİ CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Huzur dolu ve resimli Cuma mesajları sözleri 2 Nisan: Anlamlı, kısa, yeni, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri yayınlandı!

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

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