Huzura kavuşan Lice kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda

İlçeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır-Bingöl karayolunda Abalı mevkisine gelen doğa yürüyüşçüleri, 3 saat süren parkurda Asur Kralları I. Tiglat-Pileser ve III. Salman Nassar'ın egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıtlarının yer aldığı Birkleyn Mağaraları'nda görsel şölene tanıklık ediyor.