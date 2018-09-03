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Huzura kavuşan kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda

Giriş Tarihi: 03.09.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 16:24
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Huzura kavuşan kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda
Huzura kavuşan Lice kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzur ortamının tesis edildiği kırsalı, doğa meraklıları tarafından adeta yeniden keşfediliyor.

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Huzura kavuşan kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda
Huzura kavuşan Lice kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda

İlçeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır-Bingöl karayolunda Abalı mevkisine gelen doğa yürüyüşçüleri, 3 saat süren parkurda Asur Kralları I. Tiglat-Pileser ve III. Salman Nassar'ın egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıtlarının yer aldığı Birkleyn Mağaraları'nda görsel şölene tanıklık ediyor.

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Huzura kavuşan kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda
Huzura kavuşan Lice kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda

Yürüyüşün ardından yorulan doğa sporu tutkunları Dicle Nehri'nin doğu kolu olan Dibni Çayı'nda yüzüp serinliyor.

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Huzura kavuşan kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda
Huzura kavuşan Lice kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda
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Huzura kavuşan kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda
Huzura kavuşan Lice kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda
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Huzura kavuşan kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda
Huzura kavuşan Lice kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda
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Huzura kavuşan kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda
Huzura kavuşan Lice kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda
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