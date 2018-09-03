Huzura kavuşan Lice kırsalı doğal güzelliğiyle ön planda

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzur ortamının tesis edildiği Lice kırsalı, doğa meraklıları tarafından adeta yeniden keşfediliyor. İlçeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır-Bingöl karayolunda Abalı mevkisine gelen doğa yürüyüşçüleri, 3 saat süren parkurda Asur Kralları I. Tiglat-Pileser ve III. Salman Nassar'ın egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıtlarının yer aldığı Birkleyn Mağaraları'nda görsel şölene tanıklık ediyor. Yürüyüşün ardından yorulan doğa sporu tutkunları Dicle Nehri'nin doğu kolu olan Dibni Çayı'nda yüzüp serinliyor.