Hyundai Santa Cruz ortaya çıktı! Hyundai pick-up aracını resmen tanıttı!

Hyundai son aylarda ilginç gelişmelere imza attı. Güney Koreli üretici geçtiğimiz sene sonunda robot teknolojilerinde ileri bir isim olan Boston Dynamics'i satın almıştı. Hyundai'in Boston Dynamics'in teknolojilerini tam olarak nasıl kullanacağı da merak konusu. Diğer yandan ünlü markanın planlarında fütüristik tasarımlara sahip modeller var. Hatırlarsanız bir süre önce Hyundai, pick-up modeli hakkında tadımlık ön gösterim yapmıştı. Şimdi araç resmen tanıtıldı. İşte karşınızda Hyundai Santa Cruz...