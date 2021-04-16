Hyundai Santa Cruz ortaya çıktı! Hyundai pick-up aracını resmen tanıttı!

Hyundai, Santa Cruz modelini bir spor macera aracı (SAV) olarak adlandırıyor. Yani Hyundai'ye göre bu araç, kendi başına yeni bir segment oluşturuyor. Hyundai bu aracıyla, şehirlerde yaşayan fakat haftasonları doğal ortamlarda aktiviteler yapmak isteyen kişileri hedef aldığını da belirtiyor.