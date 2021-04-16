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Haberler Yaşam Hyundai Santa Cruz ortaya çıktı! Hyundai pick-up aracını resmen tanıttı!
Giriş Tarihi: 16.04.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 11:21

ortaya çıktı! pick-up aracını resmen tanıttı!

son aylarda ilginç gelişmelere imza attı. Güney Koreli üretici geçtiğimiz sene sonunda robot teknolojilerinde ileri bir isim olan 'i satın almıştı. Hyundai'in Boston Dynamics'in teknolojilerini tam olarak nasıl kullanacağı da merak konusu. Diğer yandan ünlü markanın planlarında fütüristik tasarımlara sahip modeller var. Hatırlarsanız bir süre önce Hyundai, pick-up modeli hakkında tadımlık ön gösterim yapmıştı. Şimdi araç resmen tanıtıldı. İşte karşınızda ...

Hyundai Santa Cruz ortaya çıktı! Hyundai pick-up aracını resmen tanıttı!

hareketli günler geçiriyor. 2021'e hızlı giriş yapan Güney Koreli üreticisi bir süre önce Santa Cruz modeliyle ilgili ön gösterim yapmıştı. Şimdi aracı tüm detaylarıyla birlikte tanıttı.

Hyundai Santa Cruz ortaya çıktı! Hyundai pick-up aracını resmen tanıttı!

, Santa Cruz modelini bir spor macera aracı (SAV) olarak adlandırıyor. Yani Hyundai'ye göre bu araç, kendi başına yeni bir segment oluşturuyor. Hyundai bu aracıyla, şehirlerde yaşayan fakat haftasonları doğal ortamlarda aktiviteler yapmak isteyen kişileri hedef aldığını da belirtiyor.

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Hyundai Santa Cruz ortaya çıktı! Hyundai pick-up aracını resmen tanıttı!

Aracın üzeri örtülebilen ve kilitlenebilen geniş bagaj bölmesi, bu bölmenin içerisinde yer alan gizli bölme, bagaj kısmı için hazırlanmış çok sayıda aksesuar, bir SUV gibi kullanım kolaylığı, etkileyici tasarım ve bolca donanımı dikkatleri çekiyor.

Hyundai Santa Cruz ortaya çıktı! Hyundai pick-up aracını resmen tanıttı!

Bu bol donanımlar arasında şerit takip asistanı, kör nokta asistanı, Blue Link adlı bağlantı özelliği, aracın klimasını uzaktan çalıştırabilme, kablosuz şarj, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları gibi birçok donanımın yer aldığı görülüyor.

Hyundai Santa Cruz ortaya çıktı! Hyundai pick-up aracını resmen tanıttı!

Aracın önden görünüşüne baktığımız zaman, 'nin yeni modellerinin birçoğunda (yeni Tucson vb.) gördüğümüz ön ızgara tasarımını görüyoruz.

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