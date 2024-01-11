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Haberler Yaşam İBB Arıtma Tesisi’nde vahşet: Ters baktı diye sırtından bıçakladı!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 11:08

İBB Arıtma Tesisi’nde vahşet: Ters baktı diye sırtından bıçakladı!

İstanbul Kemerburgaz'daki İBB Arıtma Tesisi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Tesiste görevli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında 'Ters baktın' tartışması çıktı. Kavganın büyümesiyle birlikte Erdal Y., bıçağa sarıldı. Karaçepe'yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdal Karaçepe kurtarılamadı.

İHA
İBB Arıtma Tesisi’nde vahşet: Ters baktı diye sırtından bıçakladı!

Kan donduran olay, dün saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Eski Kemerburgaz Yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri'nde meydana geldi.

İBB Arıtma Tesisi’nde vahşet: Ters baktı diye sırtından bıçakladı!

Tesiste çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında "Neden ters ters bakıyorsun" tartışması çıktı. Tartışma, küfürleşme olması üzerine aralarında kavgaya dönüştü.

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İBB Arıtma Tesisi’nde vahşet: Ters baktı diye sırtından bıçakladı!

"TERS BAKTIN" DEDİ BIÇAKLADI!
Kavgada bıçak çeken Erdal Y., Karaçepe'yi sırtından bıçakladı. Bıçaklama sonucu kanlar içerisinde kalan Karaçepe yere düştü. Ağır yaralanan adam için tesis çalışanları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İBB Arıtma Tesisi’nde vahşet: Ters baktı diye sırtından bıçakladı!

AMELİYATA ALINDI AMA…

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Serdal Karaçepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

İBB Arıtma Tesisi’nde vahşet: Ters baktı diye sırtından bıçakladı!

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.'yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına aldı.

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