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İBB Arıtma Tesisi’nde vahşet: Ters baktı diye sırtından bıçakladı!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
11:08
İBB Arıtma Tesisi’nde vahşet: Ters baktı diye sırtından bıçakladı!
İstanbul Kemerburgaz'daki İBB Arıtma Tesisi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Tesiste görevli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında 'Ters baktın' tartışması çıktı. Kavganın büyümesiyle birlikte Erdal Y., bıçağa sarıldı. Karaçepe'yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdal Karaçepe kurtarılamadı.