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İBB havuzunda ölen liselinin ablası ihmallere isyan etti: "Hiç kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor"
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
08:19
İBB havuzunda ölen liselinin ablası ihmallere isyan etti: "Hiç kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor"
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İBB'nin havuzunda baygın bulunan lise öğrencisi Emirhan Erdönmez 3 gün sonra hastanede vefat etti. Abla Ayşen Erdönmez İBB'nin ihmallerine isyan ederek, sorumluların hala hesap vermediğini söyledi.