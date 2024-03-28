İBB havuzunda ölen liselinin ablası ihmallere isyan etti: "Hiç kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor"

AİLEDEN ONAY ALINMADI



Bilirkişi raporunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri yer aldı. Raporda; 4,25 metre derinliğindeki havuz kenarlarında tutamak ekipmanının bulunmadığı ve olay sırasında görevli bir cankurtaranın da olmadığı kaydedildi. Dosyaya sunulan görevli personellerin vardiya kayıtlarında olay sırasında havuzda görevli bir cankurtaran görevlendirilmediği, olaya müdahale eden kişinin de tesiste yüzme eğitmeni olarak görevli olduğu aktarıldı.



