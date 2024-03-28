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Haberler Yaşam İBB havuzunda ölen liselinin ablası ihmallere isyan etti: "Hiç kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor"
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:19

İBB havuzunda ölen liselinin ablası ihmallere isyan etti: "Hiç kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor"

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İBB'nin havuzunda baygın bulunan lise öğrencisi Emirhan Erdönmez 3 gün sonra hastanede vefat etti. Abla Ayşen Erdönmez İBB'nin ihmallerine isyan ederek, sorumluların hala hesap vermediğini söyledi.

Dilhan Dumanoğlu
İBB havuzunda ölen liselinin ablası ihmallere isyan etti: Hiç kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ne giden Pertevniyal Lisesi öğrencisi Emirhan Erdönmez(17) kompleksteki yüzme havuzuna girdi fakat bir süre sonra görevliler tarafından havuzda hareketsiz halde bulundu.

İBB havuzunda ölen liselinin ablası ihmallere isyan etti: Hiç kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor

Hastaneye kaldırılan Erdönmez, 3 gün süren yaşam mücadelesini geçtiğimiz yıl 4 Temmuz'da kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi.

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İBB havuzunda ölen liselinin ablası ihmallere isyan etti: Hiç kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor

AİLEDEN ONAY ALINMADI

Bilirkişi raporunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri yer aldı. Raporda; 4,25 metre derinliğindeki havuz kenarlarında tutamak ekipmanının bulunmadığı ve olay sırasında görevli bir cankurtaranın da olmadığı kaydedildi. Dosyaya sunulan görevli personellerin vardiya kayıtlarında olay sırasında havuzda görevli bir cankurtaran görevlendirilmediği, olaya müdahale eden kişinin de tesiste yüzme eğitmeni olarak görevli olduğu aktarıldı.

İBB havuzunda ölen liselinin ablası ihmallere isyan etti: Hiç kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor

Erdönmez'in ailesinin yalnızca fitness alanını kullandığı bilindiği, havuz kullanımından bilgileri olmadığı belirtildi. Ayrıca kayıt sırasında 18 yaşından küçük olmasına rağmen ailesine tesis tarafından haber verilemediği kaydedildi. Raporda Erdönmez'in olayla illiyet bağı sağlanabilecek herhangi bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi olmadığından tamamen sağlıklı bir vaziyetteyken olayın meydana geldiği ifade edildi.

İBB havuzunda ölen liselinin ablası ihmallere isyan etti: Hiç kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor

SORUMLULAR ASLİ KUSURLU

İBB'nin ihmallerinin sıralandığı raporda, sorumluların bu olayın meydana gelmesinden ayrı ayrı asli derecede kusurlu oldukları, sorumlulukların yerine getirilseydi sonuçlarının farklı olabileceği kaydedildi.

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