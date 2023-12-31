İç organları yeni doğmuş gibi temizliyor! Vücuttaki tüm toksini tek seferde atıyor

RENKLİ SEBZELER VE MEYVELER:

Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler ile havuç, kırmızı biber gibi renkli sebzeler ve meyveler, antioksidanlar ve lif içeriği açısından zengindir. Bu besinler düzenli tüketildiğinde bağırsaktaki yararlı bakterilerin artmasını sağlar. Bu durum vücutta toksin birikmesinin önüne geçer.