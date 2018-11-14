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Giriş Tarihi: 14.11.2018 13:50 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 09:51

Sosyal medya bunu konuşuyor: İçinden çıkanlar şoke etti!

Sosyal medya üzerinden bahçesinde bulunan bu deliği paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, yeterli beğeni ve yorum gelirse parmağını deliğe sokacağını söyledi. Ve dediğini yaptı. Peki sonra ne oldu dersiniz?

İçinden çıkanlar şoke etti
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İçinden çıkanlar şoke etti

Devasa istiridyenin içinden çıkan doğal incileri görünce şaşırmamak elde değil

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İçinden çıkanlar şoke etti

İstiridyeyi bir bıçak yardımıyla kısa süre içerisinde açmayı başaran kadın, istiridyenin içinden bir sürü inci çıkarıyor. İşte o anlar...

İçinden çıkanlar şoke etti
İçinden çıkanlar şoke etti
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