İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi

Bazı insanlar tesadüfen buldukları eşyaların içinden çıkanlara inanamıyorlar. Bazıları çok değerli eşyalara sahip oluyor, bazılarının ise hayatı değişiyor.. İşte bu anları sizler için derledik... İçinden çıkanlar şoke etti... Rusya'da çamur birikintisi altındaki hareketliliği fark eden yetkililer çıkanla neye uğradıklarını şaşırdılar. Çamurda sıkışıp kalan köpeği işte böyle çıkardılar. Mısır'ın İskenderiye kentinde keşfedilen ve Büyük İskender'e ait olabileceği iddia edilen yaklaşık2 bin 500 yıllık lahit açıldı. Mısır Antik Eserler Bakanlığı, bu ayın başında, siyah granitten yapılmış olan bir lahitin, inşaat çalışmaları sırasında İskenderiye kentinde bulunduğunu duyurmuştu. 30 ton ağırlığındaki, 2 metre yükselikliğinde ve 3 metre uzunluğundaki lahit yerin beş metre altında bulundu. Bilim insanları, daha önce Büyük İskender'in kalıntılarını içerdiği düşünülen tabuttan dekompozisyona uğramış 3 tane mumya çıkardı.