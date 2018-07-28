Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi

Bazı insanlar tesadüfen buldukları eşyaların çıkanlara inanamıyorlar. Bazıları çok değerli eşyalara sahip oluyor, ise hayatı değişiyor.. İşte bu anları sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 28.07.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 28.07.2018 21:20
  • 1
  • 122
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi

çıkanlar şoke etti...

  • 2
  • 122
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi

Rusya'da çamur birikintisi altındaki hareketliliği fark eden yetkililer çıkanla neye uğradıklarını şaşırdılar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 122
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi

Çamurda sıkışıp kalan köpeği işte böyle çıkardılar.

  • 4
  • 122
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi

Mısır'ın İskenderiye kentinde keşfedilen ve Büyük İskender'e ait olabileceği iddia edilen yaklaşık2 bin 500 yıllık lahit açıldı.

  • 5
  • 122
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi

Mısır Antik Eserler Bakanlığı, bu ayın başında, siyah granitten yapılmış olan bir lahitin, inşaat çalışmaları sırasında İskenderiye kentinde bulunduğunu duyurmuştu.

  • 6
  • 122
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi

30 ton ağırlığındaki, 2 metre yükselikliğinde ve 3 metre uzunluğundaki lahit yerin beş metre altında bulundu.

  • 7
  • 122
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi
İçini açan şoke oldu! Bu kadarını tahmin etmemişlerdi

Bilim insanları, daha önce Büyük İskender'in kalıntılarını içerdiği düşünülen tabuttan dekompozisyona uğramış 3 tane mumya çıkardı.

BİZE ULAŞIN