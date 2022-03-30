İftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul iftar çadırları nerede? Ramazan ayına sayılı günler!

İlk oruç için sayılı günler kaldı. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü tüm İslam alemi ilk oruçlarını tutacak ve Ramazan ayı başlayacak. Sahur ve iftar sofraları bu yıl, geçen senenin aksine daha kalabalık ve bir arada geçecek. Bu noktada iftar çadırlarının bu seneki durumu da merak konusu. Vatandaşlar "iftar çadırı kurulacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İftar çadırı denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biri İstanbul. Peki, iftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul'da iftar çadırları nerede? İşte detaylar…