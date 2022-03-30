İftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul iftar çadırları nerede? Ramazan ayına sayılı günler!

Ramazan ayına sayılı günler kala sahur ve iftar sofraları için hazırlıklar tamamlanmaya başlandı. 11 ayın sultanı ramazan ayının simgelerinden biri de iftar çadırları. Geçtiğimiz yıllarda pandemi önlemleri sebebiyle kurulamayan iftar çadırlarının bu seneki durumu vatandaşların gündeminde. "İftar çadırı kurulacak mı?" sorusu yanıt arıyor. 7'den 70'e herkesin oruçlarını açtığı iftar çadırları için belediyeler harekete geçti. Peki, iftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul'da iftar çadırı kurulacak mı, nerede kurulacak? İşte tüm merak edilenler…