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Haberler Yaşam İftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul iftar çadırları nerede? Ramazan ayına sayılı günler!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 22:41 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 22:41

İftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul iftar çadırları nerede? Ramazan ayına sayılı günler!

Ramazan ayına sayılı günler kala sahur ve iftar sofraları için hazırlıklar tamamlanmaya başlandı. 11 ayın sultanı ramazan ayının simgelerinden biri de iftar çadırları. Geçtiğimiz yıllarda pandemi önlemleri sebebiyle kurulamayan iftar çadırlarının bu seneki durumu vatandaşların gündeminde. "İftar çadırı kurulacak mı?" sorusu yanıt arıyor. 7'den 70'e herkesin oruçlarını açtığı iftar çadırları için belediyeler harekete geçti. Peki, iftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul'da iftar çadırı kurulacak mı, nerede kurulacak? İşte tüm merak edilenler…

İftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul iftar çadırları nerede? Ramazan ayına sayılı günler!

İlk oruç için sayılı günler kaldı. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü tüm İslam alemi ilk oruçlarını tutacak ve Ramazan ayı başlayacak. Sahur ve iftar sofraları bu yıl, geçen senenin aksine daha kalabalık ve bir arada geçecek. Bu noktada iftar çadırlarının bu seneki durumu da merak konusu. Vatandaşlar "iftar çadırı kurulacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İftar çadırı denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biri İstanbul. Peki, iftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul'da iftar çadırları nerede? İşte detaylar…

İftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul iftar çadırları nerede? Ramazan ayına sayılı günler!

İFTAR ÇADIRI KURULACAK MI?

Ramazana sayılı günler kala bu sene iftar çadırı konusundaki kararın ne olduğu gündemdeki yerini aldı. Pandemi önlemleri adım adım hafifletilirken bu sene iftar çadırlarının kurulduğuna dair bilgiler de belediyelerden gelmeye başladı.

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İftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul iftar çadırları nerede? Ramazan ayına sayılı günler!

İstanbul'da Güngören Belediyesi, ilk Ramazan çadırını kurarak ilk oruca hazırlandı. Bin kişilik çadırda iftar yemeğinin yanı sıra tasavvuf müziği ve gölge oyunları gibi Ramazan'a özel etkinlikler de düzenlenecek. İzzet Begoviç Parkında kurulan iftar çadırı, 30 gün boyunca hizmette olacak.

İftar çadırı kurulacak mı 2022? İstanbul iftar çadırları nerede? Ramazan ayına sayılı günler!

İSTANBUL'DA İFTAR ÇADIRLARI NEREDE KURULUYOR?

Güngören'de kurulan iftar çadırı ardından diğer ilçelerden henüz bir haber gelmedi. Geçtiğimiz senelerde İstanbul'un 6 noktasında belediye ramazan çadırlarını kurarak hizmet vermişti.

Önceki iftar çadırları Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray Meydanları'nda; Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy'de bulunuyordu.

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