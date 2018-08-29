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'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.

Giriş Tarihi: 29.08.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 16:01
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'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.
Ihlara Vadisi'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.
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'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.
Ihlara Vadisi'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.

''ya açılan kapı' olarak nitelendirilen Aksaray'da, 'ndeki Kırkdamaltı Kilisesi'nin duvarına tasvir edilen Selçuklu Sultanı 2'nci Mesud'un sarıklı ve kaftanlı resmi ilgi çekiyor.

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'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.
Ihlara Vadisi'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.

Kilise duvarında Sultan Mesud, 'Yüceler yücesi' sözleriyle övülüyor. Sultan Mesud'un resminin kiliseye resmedilmesinin, o dönem Roma İmparatorluğu'nun baskılarından kaçıp, bölgesine yerleşen Hristiyanlara sahip çıkmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

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'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.
Ihlara Vadisi'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.

'nın başlangıcı olarak görülen , Anadolu'daki Hristiyanlığın ilk izlerini de barındırıyor. Belisırma köyü kıyısındaki vadide, 100'den fazla oyma kilise bulunuyor.

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'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.
Ihlara Vadisi'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.

Bu kiliselerden en önemlisi ise Kırkdamaltı Kilisesi (Saint Georgios) olarak belirtiliyor. İçindeki kitabelere göre kilisenin, 1283- 1295 yıllarında inşa edildiği kaydediliyor.

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'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.
Ihlara Vadisi'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.

O dönemde Roma İmparatorluğu'nun baskılarından kaçıp, Selçuklu Devleti himayesindeki bölgesine yerleşen Hristiyanların varlıklarını burada sürdürdüğü belirtiliyor.nci Mesud'a da övgülerle yer veriyor.

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'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.
Ihlara Vadisi'ndeki o tasvirin kim olduğu ortaya çıktı!.

Kilisenin duvarında bulunan bölgenin yönetici konumundaki Amirarzes Basileios ve eşi Tamara ile yanlarında Müslüman sarığı ve kaftanıyla resmedilen kişinin, Hristiyanlara sahip çıkan Sultan 2'nci Mesud olduğu düşünülüyor.

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