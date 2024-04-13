İki kadının sevgili kavgası: Bırak onun peşini, sana yar etmem

SUÇTAN KURTULMA SAVUNMASI

Savcılık, Orhan D.'nin Belma I. ile birlikteyken bir süre sonra Dilek Ö. ile birlikte olması nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığını belirtti. İki kadın arasındaki yazışmalar incelendiğinde, Belma I.'nın Dilek Ö.'ye hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğinin anlaşıldığını aktaran savcılık, şüpheli kadının mesaj attığını kabul etmediğini ancak suçtan kurtulmak için böyle bir savunma yaptığını kaydetti.

DOSYA UZLAŞMADA

Ayrılığı hazmedemeyen ve eski sevgilisinin yeni sevgilisine mesajlar atan Belma I. hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçundan başlatılan soruşturma dosyasına, tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağının belirlenmesi için uzlaştırmacı atandı.