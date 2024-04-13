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İki kadının sevgili kavgası: Bırak onun peşini, sana yar etmem
Giriş Tarihi: 13.04.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
06:12
İki kadının sevgili kavgası: Bırak onun peşini, sana yar etmem
İstanbul'da iki kadın arasında yaşan sevgili kavgası adliyelik oldu. Tuzla'da yaşayan Dilek Ö.(34) sevgilisinin eski sevgilisi Belma I.'nın(53) hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. Ayrılığı hazmedemeyip eski sevgilisinin yeni sevgilisine, "Orhan, yalvarıyor. Beni kurtar diyor. Bırak onun peşini. Sen sicilli f.hişesin. Sana yar etmeyeceğim görürsün. Ben sana hediye ettim ama geri alacağım. Saçını başını yolacağım" mesajları attığını inkar etti. İki kadın arasında birliktelik nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını, şüpheli kadının suçtan kurtulmak için böyle bir savunma yaptığını kaydeden savcılık, taraflara uzlaşıp uzlaşmak istemediğinin sorulması için dosyaya uzlaştırmacı atadı.