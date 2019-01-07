İki kıza işkence anları dehşete düşürdü

'BİZ KENDİMİZİ YAKTIK'

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu Ahmet D., tutuksuz sanıklar Eren S., Sevcan B., Sercan U. ile avukatları katıldı. Yetiştirme yurdunda kalan müştekilerden B.Y. duruşmaya katılmazken, C.Ç., memleketinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. B.Y. ile 3-4 ay sevgili olduklarını söyleyen Ahmet D., yaptıklarından çok pişman olduğunu belirtti. Ahmet D., "B. gidip bir yerlerde 'ben Ahmet'ten hamileyim' demişti. Biz evlenecektik ancak buna çok sinirlendim. Hep beraber gezmeye çıktık. Bunu da duyunca sinirlendim ve bunlara vurdum. Sonra malum olay oldu ancak arkadaşlar videoya çekmişler, benim bundan haberim yoktu. Olaydan önce ilişkiye girmiştik. Sevgilimdi ve kendisiyle evlenmeyi düşünüyordum. C.'yi soyundurduğum doğru ancak bu esnada herhangi bir şeyle tehdit etmedim. Her ikisiyle de sevgiliydim ben. Olay nedeniyle pişmanım. Annemin, ablalarımın ağlamalarına dayanamıyorum. Biz kendimizi yaktık, siz bizi yakmayın hakim bey" dedi.