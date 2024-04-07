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İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB takvimi ile (Nisan) ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 07.04.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
22:26
İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB takvimi ile (Nisan) ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?
İkinci ara tatil başlangıç-bitiş tarihi milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere ara tatiller Kasım ve Nisan aylarında yapılıyor. MEB 2. ara tatil başlangıç ve bitiş tarihini yayınladığı takvimle birlikte açıkladı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek? MEB ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?