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Haberler Yaşam İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB takvimi ile (Nisan) ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 07.04.2024 22:26 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 22:26

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB takvimi ile (Nisan) ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?

İkinci ara tatil başlangıç-bitiş tarihi milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere ara tatiller Kasım ve Nisan aylarında yapılıyor. MEB 2. ara tatil başlangıç ve bitiş tarihini yayınladığı takvimle birlikte açıkladı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek? MEB ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB takvimi ile Nisan ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?

İkinci ara tatil için milyonlarca kişinin bekleyişi sürüyor. Bu yıl ara tatil ile Ramazan bayramı denk tarihlere geliyor. Hal böyleyken öğrenciler, bayram tatili sebebiyle ara tatilin daha uzun sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek? MEB ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB takvimi ile Nisan ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?

MEB AÇIKLADI: 2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB takvimi ile Nisan ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?

NİSAN ARA TATİL KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?

MEB takvimine göre; 2. ara tatili 8 ile 12 Nisan tarihleri olmak üzere 4 günü kapsıyor.

2. ara tatilin tarihi, Ramazan Bayramı ile çakıştı. Buna göre; 9 gün olarak birleştirilen Ramazan Bayramı'nda kamu ve kamu kapsamındaki herkes 6 Nisan Cumartesi ile 14 Nisan Pazar arasında idari izinli sayılacak.

Ancak 9 günlük tatilin çoğu hafta sonuna denk geldiği için öğrencilerin tatiline yansımayacak. 15 Nisan Pazartesi eğitim kaldığı yerden devam edecek.

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB takvimi ile Nisan ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Nisan'da başlayacak bayram tatili öncesindeki 1.5 günlük sürenin memurlar için idari izin yapılacağını duyurdu.

Kamu kurumu çalışanları hafta sonu izinli olduğundan bayram öncesi 6-7 Nisan 2024 tarihlerinde tatil yapacaklar. Alınan 1.5 günlük İdari İzin sonrası Çarşamba günü başlayacak bayram tatiline Pazartesi ve Salı günü dahil edildi

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB takvimi ile Nisan ikinci ara tatil 9 gün mü, kaç gün sürecek?

9 Nisan Salı Ramazan Bayramı arefesi

10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı 1. günü

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