2. el araç alacaklar dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Aslında birkaç noktayı inceleyerek, aracın önemli bir kaza geçirip geçirmediğini anlayabilirsiniz.Öncelikle aracın şasesi numarasından kaza geçmişini sorgulatın. Şaseden sorgulatmak plakadan sorgulatmaya göre daha güvenlidir, çünkü aracın plakası değişmiş olabilir. Plaka değişmişse araca daha önceki plaka üzerinden yapılan işlemler sorgulamada çıkmaz.