İkinci "Seçil Erzan" vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı: Galatasaraylı Vedat’ı da dolandırdılar

BAHANELERLE SÜREKLİ PARASINI ALDI

Emniyet müdürlerine ait faturaları gören emniyet mensubu kendisine 470 bin liraya alabileceği aracın satışı için anlaşma yaptı. Murat Ş., ilk olarak polisten ikamet belgesi ve aracılık yaptığı için 82 bin lira hizmet bedeli talep etti. Polis memuru parayı gönderince Murat Ş., bu kez işlemlerin onaylandığını aracını bir an önce satmasını ve kalan parayı göndermesini istedi. Paranın yetişmesi için polis memuru kredi çekerek aracın ücretini gönderdi. 10 adet havale ile toplamda 666 bin 249 lira gönderen polis memuru her seferinde farklı bir bahane ile parasının alındığını fark etti.