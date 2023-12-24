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İkinci "Seçil Erzan" vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı: Galatasaraylı Vedat’ı da dolandırdılar
Giriş Tarihi: 24.12.2023 06:55
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
06:56
İkinci "Seçil Erzan" vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı: Galatasaraylı Vedat’ı da dolandırdılar
Türkiye Seçil Erzan'ın futbolcu ve iş insanlarına yönelik dolandırıcılık olayını tartışırken, bu kez aralarında Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe, emniyet müdürleri, polis memurları, cumhuriyet savcısı gibi devlet kademesinde çalışan kişilerin dolandırıldığı skandal bir olay daha patlak verdi. Dolandırılan bir emniyet mensubunun yaptığı şikâyet sonrası ortaya çıkan skandala göre, kendisini CEO olarak tanıtan Murat Ş. kamu kurumlarına ait araç filosunu yenilediğini, eldeki ikinci el araçları ucuza sattığını iddia ederek milyonlarca lira dolandırıcılığa imza attı. Sosyal medya hesabında üst düzey kişilerle çektiği fotoğraflar aracılığıyla çevresine güven veren şüphelinin yaklaşık 10 milyon lira topladığı belirtilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.