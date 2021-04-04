İl il korona risk haritası 27 Mart-2 Nisan 2021! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını açıkladı!

Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.



Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.