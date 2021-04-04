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Haberler Yaşam İl il korona risk haritası 27 Mart-2 Nisan 2021! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını açıkladı!
Giriş Tarihi: 04.04.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 16:03

İl il 27 Mart-2 Nisan 2021! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını açıkladı!

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından il il koronavirüs risk haritasını açıkladı. 27 Mart-2 Nisan tarihli verilere göre; İstanbul'daki artış yükselmeye devam ederken bilindiği üzere corona vaka sayısındaki artış da sürmeye devam ediyor. "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde." açıklamasını yapan Bakan Koca'nın ardından gündeme geldi. Aynı zamanda geçtiğimiz haftaya göre artış gösteren vaka haritasında; Samsun, İstanbul ve Yalova en çok artan iller arasında yerini aldı. İşte il il korona !

İl il korona risk haritası 27 Mart-2 Nisan 2021! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını açıkladı!

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte 58 il çok yüksek riskli iller arasına girmiş ve kırmızı kategoride yer almıştı. Öte yandan güncel olarak her gün açıklanan ile birlikte artışın sürdüğü gözlemlenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koronavirüs risk haritasını açıkladı. 27 Mart-2 Nisan tarihli için "Durumu lehimize çevirmek elimizde" açıklamasını yapan Bakan Koca, vaka sayısındaki artışık yüksekliğine de dikkat çekti. İşte il il korona !

İl il korona risk haritası 27 Mart-2 Nisan 2021! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını açıkladı!

27 MART - 2 NİSAN KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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İl il korona risk haritası 27 Mart-2 Nisan 2021! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını açıkladı!

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İl il korona risk haritası 27 Mart-2 Nisan 2021! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını açıkladı!

Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İl il korona risk haritası 27 Mart-2 Nisan 2021! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını açıkladı!

VAKA SAYISI EN FAZLA OLAN İLLER

Samsun: 678,72
İstanbul: 591,45
Yalova: 564,03
Çanakkale: 546,77
Kırklareli: 518,33

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