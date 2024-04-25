İl il Türk boylarının dağılımı güncel liste! Hangi Türk boyundansın? Bu şehirde doğduysanız…

'Türk boylarının il il dağılımı' üzerine yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Böylece, "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Türkler "konargöçer" yaşam tarzı sürdüğü için araştırma uzun sürdü. Peki siz hangi Türk boyundansınız? İşte soyacağına göre Türk boylarının dağılımı ve haberin detayları...