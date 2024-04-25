Haberler
Yaşam
İl il Türk boylarının dağılımı güncel liste! Hangi Türk boyundansın? Bu şehirde doğduysanız…
Giriş Tarihi: 25.04.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
20:55
İl il Türk boylarının dağılımı güncel liste! Hangi Türk boyundansın? Bu şehirde doğduysanız…
"Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu, konuyla ilgili yapılan detaylı bir araştırmanın sonucunda yanıt buldu. Türklerin göçebe yaşam tarzını benimsemesi nedeniyle uzun süren araştırma kapsamında, Türk boylarının il il dağılımı da ortaya çıktı. Peki siz hangi Türk boyundansınız? İşte soyacağına göre Türk boylarının dağılımı ve haberin detayları...