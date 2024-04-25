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Haberler Yaşam İl il Türk boylarının dağılımı güncel liste! Hangi Türk boyundansın? Bu şehirde doğduysanız…
Giriş Tarihi: 25.04.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 20:55

İl il Türk boylarının dağılımı güncel liste! Hangi Türk boyundansın? Bu şehirde doğduysanız…

"Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu, konuyla ilgili yapılan detaylı bir araştırmanın sonucunda yanıt buldu. Türklerin göçebe yaşam tarzını benimsemesi nedeniyle uzun süren araştırma kapsamında, Türk boylarının il il dağılımı da ortaya çıktı. Peki siz hangi Türk boyundansınız? İşte soyacağına göre Türk boylarının dağılımı ve haberin detayları...

İl il Türk boylarının dağılımı güncel liste! Hangi Türk boyundansın? Bu şehirde doğduysanız…

'Türk boylarının il il dağılımı' üzerine yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Böylece, "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Türkler "konargöçer" yaşam tarzı sürdüğü için araştırma uzun sürdü. Peki siz hangi Türk boyundansınız? İşte soyacağına göre Türk boylarının dağılımı ve haberin detayları...

İl il Türk boylarının dağılımı güncel liste! Hangi Türk boyundansın? Bu şehirde doğduysanız…

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖN PLANA ÇIKAN TÜRK DEVLETLERİ HANGİLERİ?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Peki hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı:

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İl il Türk boylarının dağılımı güncel liste! Hangi Türk boyundansın? Bu şehirde doğduysanız…

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

İl il Türk boylarının dağılımı güncel liste! Hangi Türk boyundansın? Bu şehirde doğduysanız…

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

İl il Türk boylarının dağılımı güncel liste! Hangi Türk boyundansın? Bu şehirde doğduysanız…

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

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