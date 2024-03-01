İl İl Türkiye 2023 nüfusu! TÜİK verilerinde çarpıcı detay: En kalabalık şehir hangisi?

Türkiye'nin 2023 nüfus verilerine göre İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler listesi de güncellendi. Peki Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç? En kalabalık ilçe hangisi? İşte tüm detaylar...