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İl İl Türkiye 2023 nüfusu! TÜİK verilerinde çarpıcı detay: En kalabalık şehir hangisi?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:52
İl İl Türkiye 2023 nüfusu! TÜİK verilerinde çarpıcı detay: En kalabalık şehir hangisi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 nüfus verilerinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Buna göre; İstanbul'un nüfusu 2022 yılına göre 252 bin 27 kişi azaldı. En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler listesi de güncellendi. Peki 2023 verilerine göre Türkiye'nin nüfusu kaç? En kalabalık ilçe hangisi? İşte detaylar...