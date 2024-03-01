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Haberler Yaşam İl İl Türkiye 2023 nüfusu! TÜİK verilerinde çarpıcı detay: En kalabalık şehir hangisi?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:52

İl İl Türkiye 2023 nüfusu! TÜİK verilerinde çarpıcı detay: En kalabalık şehir hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 nüfus verilerinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Buna göre; İstanbul'un nüfusu 2022 yılına göre 252 bin 27 kişi azaldı. En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler listesi de güncellendi. Peki 2023 verilerine göre Türkiye'nin nüfusu kaç? En kalabalık ilçe hangisi? İşte detaylar...

İl İl Türkiye 2023 nüfusu! TÜİK verilerinde çarpıcı detay: En kalabalık şehir hangisi?

Türkiye'nin 2023 nüfus verilerine göre İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler listesi de güncellendi. Peki Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç? En kalabalık ilçe hangisi? İşte tüm detaylar...

İl İl Türkiye 2023 nüfusu! TÜİK verilerinde çarpıcı detay: En kalabalık şehir hangisi?

TÜRKİYE'NİN 2023 NÜFUSU

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İl İl Türkiye 2023 nüfusu! TÜİK verilerinde çarpıcı detay: En kalabalık şehir hangisi?

Adana 2 270 298

İl İl Türkiye 2023 nüfusu! TÜİK verilerinde çarpıcı detay: En kalabalık şehir hangisi?

Adıyaman 604 978

İl İl Türkiye 2023 nüfusu! TÜİK verilerinde çarpıcı detay: En kalabalık şehir hangisi?

Afyonkarahisar 751 344

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