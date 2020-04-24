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Haberler Galeri İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul iftar vakti saati kaçta? İmsakiye ile iftar saatleri takvimi

ve il il ! 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul iftar vakti saati kaçta? İmsakiye ile iftar saatleri takvimi

İstanbul iftar kaçta sorusu hakkında araştırmalar devam ederken özel olarak hazırladığımız içeriğimizda İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul iftars saatleri ve imsakiye hakkında tüm detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Milyonlarca müslüman, dün gece sahurda oruç tutmak için niyetlendi. Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bayrama kavuşma olan mübarek Ramazan ayının tüm ülkemize iyilikler ve güzellikler nasip etmesini gönülden arzu ediyoruz. İstanbul ve imsakiye saatleri; ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'da büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Bazıları ise ilk kez oruç tutma heyecanını yaşıyor, iftara kaç saat kaldı, soruları için de geri sayım sayacı da sizleri bekliyor. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Gaziantep ve İstanbul iftar saatinin yanı sıra imsakiye saatlerini de özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:30
İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul iftar vakti saati kaçta? İmsakiye ile iftar saatleri takvimi

konusunda 81 ilimizde araştırmalar yavaş yavaş artıyor. Mübarek Ramazan ayının ilk oruçlarını bugün tutuyoruz, iftar vakti geldiğinde önde su ve hurmayla oruçlarımızı açacağız. İstanbul iftar saatleri başta olmak üzere 30 gün boyunca Ankara, İzmir, Konya, Bursa iftar saatleri hakkında en net bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Ramazan ayının anlamı ve önemi sadece yemek yemememe, su içmemeden ibaret değildir. Allah'a kulluk etme adına var olanın kıymetini bilme de çok önemlidir. bugün kaçta? İşte tüm detaylarıyla il il imsakiye ve iftar saatleri listesi...

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ - İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul iftar vakti saati kaçta? İmsakiye ile iftar saatleri takvimi

İstanbul'da ilk iftar bu akşam 20:00'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. 24 Nisan Cuma, İstanbul ilk iftar vakti 20:00 olacak. Günler ilerledikçe de ileriye doğru devam edecek.

Ankara'da Ramazan ayının ilk iftarı 19:43'te okunacak akşam ezanının ardında açılacak. Ankara'da da günler ilerledikçe yukarıya doğru çıkacak.

ANKARA İFTAR SAATLERİ - ANKARA'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

İZMİR İFTAR SAATLERİ - İZMİR'DE İFTARA NE KADAR KALDI?

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İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul iftar vakti saati kaçta? İmsakiye ile iftar saatleri takvimi

Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde değil 81 ilimizin iftar ve sahur saatlerini, imsakiye listelerini aşağıda özel olarak hazırladığımız sayfalardan takip edebilirsiniz. İl il listesi ile sorusunun cevabını da bulabilirsiniz.

İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul iftar vakti saati kaçta? İmsakiye ile iftar saatleri takvimi
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İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul iftar vakti saati kaçta? İmsakiye ile iftar saatleri takvimi
İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul iftar vakti saati kaçta? İmsakiye ile iftar saatleri takvimi
İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul iftar vakti saati kaçta? İmsakiye ile iftar saatleri takvimi
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