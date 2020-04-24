İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul iftar vakti saati kaçta? İmsakiye ile iftar saatleri takvimi

İftar saatleri konusunda 81 ilimizde araştırmalar yavaş yavaş artıyor. Mübarek Ramazan ayının ilk oruçlarını bugün tutuyoruz, iftar vakti geldiğinde önde su ve hurmayla oruçlarımızı açacağız. İstanbul iftar saatleri başta olmak üzere 30 gün boyunca Ankara, İzmir, Konya, Bursa iftar saatleri hakkında en net bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Ramazan ayının anlamı ve önemi sadece yemek yemememe, su içmemeden ibaret değildir. Allah'a kulluk etme adına var olanın kıymetini bilme de çok önemlidir. İstanbul iftar vakti bugün kaçta? İşte tüm detaylarıyla il il imsakiye ve iftar saatleri listesi...

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ - İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?