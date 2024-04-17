İl olmaya aday 67 ilçe belirlendi! Güncel liste paylaşıldı: İl olmaya en yakın ilçe hangisi?

İl olmaya aday ilçeler listesi, geçtiğimiz aylarda güncellendi. Bu kapsamda il olmaya aday 67 ilçe belirlendi. İlçeler belirlenirken; ulaşım durumu, sosyoekonomik koşullar gibi faktörler dikkate alındı. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İlk sırada hangi ilçe var? İşte detaylar.