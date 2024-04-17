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İl olmaya aday 67 ilçe belirlendi! Güncel liste paylaşıldı: İl olmaya en yakın ilçe hangisi?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
09:43
İl olmaya aday 67 ilçe belirlendi! Güncel liste paylaşıldı: İl olmaya en yakın ilçe hangisi?
Son dönemde internet üzerinde en çok araştırılardan konulardan bir tanesi de "İl olmaya aday ilçeler hangileri?" oldu. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaşıldı. İl olmaya aday 67 ilçe belirlendi. Peki sizce ilk sırada hangi ilçe var? İşte il olmaya aday ilçeler güncel listesi ve haberin detayları...