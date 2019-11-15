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İl olmaya en yakın ilçeler!

Hangi ilçeler il olabilir? İl olmaya aday ilçeler hangileri? 'de 81 il var. 30'u büyükşehir statüsünde olan illerimizin arasına katılmak isteyen de birçok ilçemiz bulunuyor. İl olmaya aday ilçeler hangileri?Yıllardır süregelen bir merak konusudur 'İl olabilecek ilçeler' ve kimi vatandaşlar sık sık bu soruyu yetkililere iletiyor. Peki verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip? 81 ilimiz içerisinde kimileri bağlı oldukları illerden büyük nüfusa ve ekonomiye sahip ilçelerimiz bile var. İşte yurdun dört bir yanından Türkiye'nin il olmak için gereken şartlara en fazla sahip olan o ilçelerimiz.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 07:43 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 08:13
İl olmaya en yakın ilçeler!

Peki tüm bu verilere göre il olmaya en yakın ilçelerimiz hangileri? İşte o liste!

İl olmaya en yakın ilçeler!

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.760

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İl olmaya en yakın ilçeler!

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 122.774

İl olmaya en yakın ilçeler!

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 154.487

İl olmaya en yakın ilçeler!

Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.287

İl olmaya en yakın ilçeler!

Ünye, Ordu
Nüfus: 126.702

İl olmaya en yakın ilçeler!

Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 130.105

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