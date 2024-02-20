Haberler
Yaşam
İliç'ten geriye hüzün kaldı! İki kuzen de engelli kardeşlerine bakıyordu: Toprak altında kaldılar...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
09:53
İliç'ten geriye hüzün kaldı! İki kuzen de engelli kardeşlerine bakıyordu: Toprak altında kaldılar...
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen göçükte kayan 35 milyon metreküp toprağın kaldırılması işlemi kontrollü olarak sürüyor. Göçük altında kalan 9 işçiden biri olan evli, 2 çocuk babası Fahrettin Keklik (40) aynı zamanda 2 engelli ağabeyine de bakıyordu. Fahrettin Keklik'in kuzeni olan ve facia sırasında kaydedilen görüntülerde toprakla birlikte sürüklenen beyaz aracın içindeki 3 kişiden biri olan Adnan Keklik (42) ise bedensel engelli 3 kardeşine bakıyordu.