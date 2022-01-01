HaberlerYaşamİlk kez 1984'te kayıt altına alındı! Edirne'de yiyecek ararken görüntülendi
Giriş Tarihi: 01.01.2022 12:25Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 12:33
İlk kez 1984'te kayıt altına alındı! Edirne'de yiyecek ararken görüntülendi
Trakya'da ilk kez 1984'te görülmüş ve kayıt altına alınmıştı. Su maymunuEdirne'de görüntülendi. Havzasındaki yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi hafta başından bu yana 3 kat arttı. Debisi artan nehirde bir grup su maymunu, Tunca Köprüsü yakınına kadar geldi. O anları görenler telefonlarına sarıldı. İşte görüntüler...