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Haberler Yaşam İlk kez 1984'te kayıt altına alındı! Edirne'de yiyecek ararken görüntülendi
Giriş Tarihi: 01.01.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 12:33

İlk kez 1984'te kayıt altına alındı! Edirne'de yiyecek ararken görüntülendi

Trakya'da ilk kez 1984'te görülmüş ve kayıt altına alınmıştı. Su maymunu Edirne'de görüntülendi. Havzasındaki yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi hafta başından bu yana 3 kat arttı. Debisi artan nehirde bir grup su maymunu, Tunca Köprüsü yakınına kadar geldi. O anları görenler telefonlarına sarıldı. İşte görüntüler...

AA
İlk kez 1984’te kayıt altına alındı! Edirne’de yiyecek ararken görüntülendi

Edirne'de su maymunları nehirde yiyecek ararken görüntülendi.

İlk kez 1984’te kayıt altına alındı! Edirne’de yiyecek ararken görüntülendi

Havzasındaki yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi hafta başından bu yana 3 kat arttı. Debisi artan nehirde bir grup su maymunu, Tunca Köprüsü yakınına kadar geldi.

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İlk kez 1984’te kayıt altına alındı! Edirne’de yiyecek ararken görüntülendi

Sudaki bitkilerin arasına saklanan hayvanlar, bazen saklandıkları yerden yiyecek aramak için çıktı. Su maymunlarını görenler, bu anı cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

İlk kez 1984’te kayıt altına alındı! Edirne’de yiyecek ararken görüntülendi

Kent sakinlerinden Mehmet Koca, Tunca'da çok sayıda su maymununun olduğunu söyledi.

İlk kez 1984’te kayıt altına alındı! Edirne’de yiyecek ararken görüntülendi

Hayvanların insanlardan kaçmadığını belirten Koca, "Bazı arkadaşlarımız ekmek ve yiyecek getirerek besliyor." dedi.

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