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İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış...

depremi sonrası bölgede teknik çalışmalar ve analizler yapılmaya devam ediyor. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilk kez kullanılan üst düzey teknolojiye sahip cihazlarla gerçekleştiriliyor. Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, "Elazığ'da kesin hasar tespit çalışmalarımızda yüzde 98 oranına ulaştık. Bugünlerde kesin hasar tespit çalışmalarımız sona erecek" dedi.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 13:03
İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış...

'daki depremin ardından bünyesinde ilk kez kullanılan teknoloji donanımlı cihazların da desteğiyle çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ivedilikle kentte gelen ekiplerince, arama kurtarma, enkaz kaldırma ve çalışmalarında üst düzey teknolojiye sahip cihazlar kullanılıyor.

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İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

"SANİYEDE 2 MİLYON ATIŞ YAPARAK TESPİT EDİYOR"

Çalışmalarda ilk kez kullanılan ve akademisyenlerin desteğiyle tasarlanan "lazer tarayıcı cihaz", bin mühendis ve mimarın saha çalışması yürüttüğü bölgelerde hızla risk taraması yapıyor. Cihaz, civardaki 130 ile 150 metre yarı çapında bulunan binaların noktasal, konumsal olarak bütün verilerini saniyede 2 milyon atış yaparak tespit ediyor.

İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

Enkaz alanlarında aynı zamanda sürekli detay ayrıntıları gösterebilecek kapasitedeki droneler uçuruluyor. Ekiplerin göremediği baca ve çatılardaki hasar tespitleri de droneler vasıtasıyla belirleniyor.

İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

MOLAB, SAHADA İLK KEZ KULLANILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tasarımı ve fikri olan Mobil Bina Analiz ve Test Laboratuvarı (MOLAB) aracı da bu depremde ilk kez sahada kullanıldı.

İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

Hem lazer tarayıcı cihazı hem de dronelerden gelen görüntüler, mobil araçtaki cihazlarla zemin, beton, dayanıklılık, demir ve hatta demirdeki paslanma detayına kadar bütün özellikler ölçülüyor.

Ekipler, binalarda ortaya çıkan risk değerlerine göre gereken müdahaleyi zaman kaybetmeden yapma imkanı buluyor.

İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

- "HASAR TESPİTLER TAMAMLANIYOR"

Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasar tespitlerinin ve Malatya'nın yanı sıra çevre iller Diyarbakır, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de de sürdüğünü söyledi.

Elazığ'daki kesin çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini bildiren Teksin, "Şu ana kadar çalışmalarımızda Elazığ'ı toparlamış durumdayız. Elazığ'da kesin hasar tespit çalışmalarımızda yüzde 98 oranına ulaştık. Bugünlerde kesin hasar tespit çalışmalarımız sona erecek." diye konuştu.

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