İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor
- "HASAR TESPİTLER TAMAMLANIYOR"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasar tespitlerinin Elazığ ve Malatya'nın yanı sıra çevre iller Diyarbakır, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de de sürdüğünü söyledi.
Elazığ'daki kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini bildiren Teksin, "Şu ana kadar çalışmalarımızda Elazığ'ı toparlamış durumdayız. Elazığ'da kesin hasar tespit çalışmalarımızda yüzde 98 oranına ulaştık. Bugünlerde kesin hasar tespit çalışmalarımız sona erecek." diye konuştu.