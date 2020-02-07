İlk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış... Elazığ depremindeki hasar teknolojik cihazlarla belirleniyor

"SANİYEDE 2 MİLYON ATIŞ YAPARAK TESPİT EDİYOR"

Çalışmalarda ilk kez kullanılan ve akademisyenlerin desteğiyle tasarlanan "lazer tarayıcı cihaz", bin mühendis ve mimarın saha çalışması yürüttüğü bölgelerde hızla risk taraması yapıyor. Cihaz, civardaki 130 ile 150 metre yarı çapında bulunan binaların noktasal, konumsal olarak bütün verilerini saniyede 2 milyon atış yaparak tespit ediyor.