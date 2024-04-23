İlk sırada hangi şehir var? Türkiye’nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İşte il il IQ sıralaması

"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi, 1 milyon 214 binden fazla kişinin katılım sağladığı IQ testinin sonucunda belli oldu. Peki listenin ilk sırasında hangi şehir var? İşte Türkiye'nin en zeki illeri ve haberin detayları...

Öncelikle, anketin ardından 0 ile 100 arasında IQ aralıkları oluşturuldu. Böylece her ilden ankete katılan kişilerin sorulara verdiği cevaplara göre IQ listesi ortaya çıktı.

Buna göre;

0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik,

26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik,

40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik,

55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik,

70-85 arası sınır zekalı,

85-115 arası normal zekalı,

115-129 arası üstün zekalı,

129-145 arası dahi olarak anlamlandırılıyor.