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Haberler Yaşam İlk sırada hangi şehir var? Türkiye'nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İşte il il IQ sıralaması
Giriş Tarihi: 23.04.2024 17:43 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 17:43

İlk sırada hangi şehir var? Türkiye'nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İşte il il IQ sıralaması

"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi geçtiğimiz aylarda yayınlandı. 1 milyonun üzerinde katılımcıya çeşitli sorular yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol şehirler kaçıncı sırada? İşte il il IQ sıralaması ve haberin detayları...

İlk sırada hangi şehir var? Türkiye’nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İşte il il IQ sıralaması

"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi, 1 milyon 214 binden fazla kişinin katılım sağladığı IQ testinin sonucunda belli oldu. Peki listenin ilk sırasında hangi şehir var? İşte Türkiye'nin en zeki illeri ve haberin detayları...

Öncelikle, anketin ardından 0 ile 100 arasında IQ aralıkları oluşturuldu. Böylece her ilden ankete katılan kişilerin sorulara verdiği cevaplara göre IQ listesi ortaya çıktı.

Buna göre;

0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik,
26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik,
40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik,
55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik,
70-85 arası sınır zekalı,
85-115 arası normal zekalı,
115-129 arası üstün zekalı,
129-145 arası dahi olarak anlamlandırılıyor.

İlk sırada hangi şehir var? Türkiye’nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İşte il il IQ sıralaması

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

81- Bingöl

94.19

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İlk sırada hangi şehir var? Türkiye’nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İşte il il IQ sıralaması

80- Siirt

94.52

İlk sırada hangi şehir var? Türkiye’nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İşte il il IQ sıralaması

79- Hakkari

95.16

İlk sırada hangi şehir var? Türkiye’nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İşte il il IQ sıralaması

78- Artvin

95.36

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