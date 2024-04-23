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İlk sırada hangi şehir var? Türkiye'nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İşte il il IQ sıralaması
Giriş Tarihi: 23.04.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
17:43
İlk sırada hangi şehir var? Türkiye'nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İşte il il IQ sıralaması
"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi geçtiğimiz aylarda yayınlandı. 1 milyonun üzerinde katılımcıya çeşitli sorular yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol şehirler kaçıncı sırada? İşte il il IQ sıralaması ve haberin detayları...