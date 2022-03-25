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Haberler Yaşam İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile 2022 Ramazan ayı teravih namazı camilerde kılınacak mı?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 16:39

İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile 2022 Ramazan ayı teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra teravih namazı için de bazı sorular mevcut. Geçtiğimiz yıl pandemi önlemleri kapsamında kalabalık cemaatler ile kılınamayan teravih namazı için bu yıl Müslümanlar umutlu. Camiler ramazan hazırlıklarına başladı. Bununla birlikte "ilk teravih ne zaman kılınacak" sorusu da gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle belli olan ilk teravih namazı için İslam alemi hazır. Peki, teravih namazı camilerde kılınacak mı? Teravih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır?

İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile 2022 Ramazan ayı teravih namazı camilerde kılınacak mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ile birlikte Müminleri bir araya getirecek sahur, iftar ve teravih için hazırlanıldı. Geçtiğimiz yıl pandemi önlemleri kapsamında evde kılınması önerilen teravih namazı için bu yıl camilerin dolup taşması bekleniyor. Diyanet takvimi ile belli olan namaz vakitleri "ilk teravih ne zaman" sorusunu beraberinde getiriyor. Peki, teravih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, vacip midir, sünnet midir? İşte detaylar…

İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile 2022 Ramazan ayı teravih namazı camilerde kılınacak mı?

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre Ramazan ayı 2 Nisan 2022 tarihinde başlıyor. Ancak teravih namazı bir gün önceden başlıyor.

Buna göre ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 tarihinde kılınacak. Yatsı namazı ardından eda edilen teravih için cemaat bir araya gelecek.

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İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile 2022 Ramazan ayı teravih namazı camilerde kılınacak mı?

TERAVİH CAMİLERDE Mİ KILINACAK?

2020 ve 2021 yıllarında yarım kalan teravih namazı ibadetinin bu yıl camilerde eda edilmesi bekleniyor. Pandemi tedbirleri geçtiğimiz günlerde hafifletilerek açık alanda maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

Giderek normale dönen sosyal hayatla birlikte bu yıl teravihin camilerde gerçekleşmesi bekleniyor. Son dakika haberine göre Selimiye Camii çoktan ramazan hazırlıklarına başladı.

İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile 2022 Ramazan ayı teravih namazı camilerde kılınacak mı?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, NE ZAMAN KILINIR?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam vererek toplam 20 rekâtta kılınır. Kişi sağlık durumuna göre iki ya da dört rekât şeklinde kılmayı seçebilir. Hasta veya yorgun olanlar 20 rekâta tamamlamakta güçlük çekiyorsa sekiz rekât olarak da kılabilirler.

İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile 2022 Ramazan ayı teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Teravih namazı yatsı namazının son iki rekât sünnetinin ardından vitir namazına kadar kılınır. Yatsı namazından önce kılınması caiz değildir. Vaktinde kılınmayan teravih namazı ise sonradan kaza edilmez.

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