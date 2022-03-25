Haberler Yaşam İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile 2022 Ramazan ayı teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 16:39

İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet ile 2022 Ramazan ayı teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra teravih namazı için de bazı sorular mevcut. Geçtiğimiz yıl pandemi önlemleri kapsamında kalabalık cemaatler ile kılınamayan teravih namazı için bu yıl Müslümanlar umutlu. Camiler ramazan hazırlıklarına başladı. Bununla birlikte "ilk teravih ne zaman kılınacak" sorusu da gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle belli olan ilk teravih namazı için İslam alemi hazır. Peki, teravih namazı camilerde kılınacak mı? Teravih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır?