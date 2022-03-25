Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra teravih namazı için de bazı sorular mevcut. Geçtiğimiz yıl pandemi önlemleri kapsamında kalabalık cemaatler ile kılınamayan teravih namazı için bu yıl Müslümanlar umutlu. Camiler ramazan hazırlıklarına başladı. Bununla birlikte "ilk teravih ne zaman kılınacak" sorusu da gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle belli olan ilk teravih namazı için İslam alemi hazır. Peki, teravih namazı camilerde kılınacak mı? Teravih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır?