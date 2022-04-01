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Haberler Yaşam İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 ilin iftar saatleri
Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 15:05

İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 ilin iftar saatleri

İftar saati ve sahur vakti gündemdeki en önemli konuların başında yerini aldı. 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayının coşkusu yaşanırken, 30 günlük imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti, imsak saati ve sahur vakitleri belli oldu. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olanların merakla takip edeceği iftar saati ve sahur vakti bilgileri imsakiye sayfasında yer alıyor. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Samsun, Balıkesir iftar vakti ve 81 il için sahur, imsak vakitleri takvimi sabah.com.tr'de. İşte, İstanbul İmsakiye ve 81 il için iftar saatleri

İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 ilin iftar saatleri

İmsakiye ile 81 il için iftar saati ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı İmsakiye 2022 takviminden yaşadığınız ilin iftar vakti ve sahur saati bilgisine ulaşabilirsiniz. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Samsun, Balıkesir iftar vakti ve 81 il için sahur, imsak vakitleri sabah.com.tr'nin İmsakiye 2022 sayfasında da yer alıyor. Ramazan ayı boyunca iftara ne kadar kaldı, iftar saati kaçta, sahur ve imsak vakti ne zaman gibi sorularınıza İstanbul İmsakiye takvimine bakarak yanıt bulabilirsiniz.

İftar Saati Kaçta Okunuyor?

Ramazan ayında farz olan ibadetini yerine getirmek için oruç tutacaklar şüphesiz iftar saati için geri sayım içerisinde olacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise milyonlarca kişi orucunu açacak. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere 81 il için iftar saati bilgisi Sabah İmsakiye'de!

İmsakiye 2022 - İl İl İftar Vakti, Sahur Saati ve İmsak Vakitleri

2 Nisan Cumartesi günü için iftar, sahur ve imsak vakti heyecanını bu sayfa üzerinde yaşayabilirsiniz. İşte, il il iftar saatleri;

İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 ilin iftar saatleri

İftar Saati Kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 30 günlük iftar vakti bilgisine sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasından ulaşabilirsiniz.. Yaşadığınız ilin sahur vaktine ve imsakiye sayfasına ulaşmak için >> imsakiye << linkine tıklayınız. İmsakiye 2022 sayfasımız üzerinden dilediğiniz ili seçerek sahur, iftar ve teravih vakitleri bilgisini görebilirsiniz.

İl İl İftar Saati Listesi

Adana İftar Vakti: 19:08
Adıyaman İftar Vakti: 19:57
Afyonkarahisar İftar Vakti: 19:28
Ağrı İftar Vakti: 18:38
Aksaray İftar Vakti: 19:15
Amasya İftar Vakti: 19:09

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İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 ilin iftar saatleri

Ankara İftar Vakti: 19:20
Antalya İftar Vakti: 19:27
Ardahan İftar Vakti: 18:41
Artvin İftar Vakti: 18:45
Aydın İftar Vakti: 19:39
Balıkesir İftar Vakti: 19:40
Bartın İftar Vakti: 19:23
Batman İftar Vakti: 18:46
Bayburt İftar Vakti: 18:51
Bilecik İftar Vakti: 19:32

İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 ilin iftar saatleri

Bingöl İftar Vakti: 18:49
Bitlis İftar Vakti: 18:42
Bolu İftar Vakti: 19:26
Burdur İftar Vakti: 19:29
Bursa İftar Vakti: 19:35
Çanakkale İftar Vakti: 19:46
Çankırı İftar Vakti: 19:17

İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 ilin iftar saatleri

Çorum İftar Vakti: 19:12
Denizli İftar Vakti: 19:34
Diyarbakır İftar Vakti: 18:49
Düzce İftar Vakti: 19:27
Edirne İftar Vakti: 19:46
Elazığ İftar Vakti: 18:54
Erzincan İftar Vakti: 18:53
Erzurum İftar Vakti: 18:46
Eskişehir İftar Vakti: 19:29
Gaziantep İftar Vakti: 19:00
Giresun İftar Vakti: 18:59
Gümüşhane İftar Vakti: 18:54

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