İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, imsak vakitleri ve 81 ilin iftar saatleri

İmsakiye ile 81 il için iftar saati ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı İmsakiye 2022 takviminden yaşadığınız ilin iftar vakti ve sahur saati bilgisine ulaşabilirsiniz. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Samsun, Balıkesir iftar vakti ve 81 il için sahur, imsak vakitleri sabah.com.tr'nin İmsakiye 2022 sayfasında da yer alıyor. Ramazan ayı boyunca iftara ne kadar kaldı, iftar saati kaçta, sahur ve imsak vakti ne zaman gibi sorularınıza İstanbul İmsakiye takvimine bakarak yanıt bulabilirsiniz.

İftar Saati Kaçta Okunuyor?

Ramazan ayında farz olan ibadetini yerine getirmek için oruç tutacaklar şüphesiz iftar saati için geri sayım içerisinde olacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise milyonlarca kişi orucunu açacak. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere 81 il için iftar saati bilgisi Sabah İmsakiye'de!

İmsakiye 2022 - İl İl İftar Vakti, Sahur Saati ve İmsak Vakitleri

2 Nisan Cumartesi günü için iftar, sahur ve imsak vakti heyecanını bu sayfa üzerinde yaşayabilirsiniz. İşte, il il iftar saatleri;