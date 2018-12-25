İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu! İşte 26 Aralık-1 Ocak ŞOK aktüel ürünler listesi

Haftanın merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı indirimli ürünler sunarak müşterilerinin beğenilerini kazanan ŞOK marketler zinciri, 26 Aralık-1 Ocak tarihlerine ilişkin olarak indirimli ürünler listesini açıkladı. Binlerce vatandaşın yakından takip ettiği ŞOK aktüel ürünler listesini sizler için derledik. Peki, 26 Aralık-1 Ocak bu hafta ŞOK indirimli ürünler listesinde neler var? Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yılbaşına ait ürünlerde göze çarpıyor. İşte detaylar...