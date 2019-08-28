İngiliz Kraliyet ailesine en kaliteli incir Bursa’dan gidiyor! İşte Bursa Siyahı..

Dünya'nın en kaliteli inciri olarak bilinen Bursa Siyahı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin mutfağına girdi. Üreticiler hava şartlarının iyi olması sebebiyle daha fazla verim aldıklarını belirtirken üretimin sağlandığı köy bu zamanlarda daha fazla göç alıyor. Uzun raf ömrü, iri görüntüsü ve tadıyla en kaliteli incir unvanını almaya hak kazanan Bursa Siyahı bu yıl kaliteli verim alınması sebebiyle hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürmekte. İşte Bursa'dan İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar giden meşhur incir "Bursa Siyahı"