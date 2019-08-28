Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • İngiliz Kraliyet ailesine en kaliteli incir Bursa’dan gidiyor! İşte Bursa Siyahı..

ailesine en kaliteli ’dan gidiyor! İşte ..

Dünya'nın en kaliteli inciri olarak bilinen Siyahı, Ailesi'nin mutfağına girdi. Üreticiler hava şartlarının iyi olması sebebiyle daha fazla verim aldıklarını belirtirken üretimin sağlandığı köy bu zamanlarda daha fazla göç alıyor. Uzun raf ömrü, iri görüntüsü ve tadıyla en kaliteli unvanını almaya hak kazanan bu yıl kaliteli verim alınması sebebiyle hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürmekte. İşte Bursa'dan Ailesi'ne kadar giden meşhur incir ""

Giriş Tarihi: 28.08.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 11:45
İngiliz Kraliyet ailesine en kaliteli incir Bursa’dan gidiyor! İşte Bursa Siyahı..

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen, ailesinin mutfağına kadar giren, ' siyahı' olarak bilinen siyah ; bu yıl kalitesi, yüksek verimi ve 13 liraya kadar çıkan satış fiyatıyla çiftçilerin yüzünü güldürdü.

İşte Bursa'dan Ailesi mutfağına giden en kaliteli incir ""

İngiliz Kraliyet ailesine en kaliteli incir Bursa’dan gidiyor! İşte Bursa Siyahı..

Her yıl Ağustos ayında başlanan ve 2 ay süren hasadında bu sene verimli dönem oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngiliz Kraliyet ailesine en kaliteli incir Bursa’dan gidiyor! İşte Bursa Siyahı..

'daki siyah üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin sağlandığı Çağlayan köyü, 2 ay süren hasat zamanında, başta doğu illeri olmak üzere birçok şehirden mevsimlik göç alıyor.

İngiliz Kraliyet ailesine en kaliteli incir Bursa’dan gidiyor! İşte Bursa Siyahı..

'daki siyah üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin sağlandığı Çağlayan köyü, 2 ay süren hasat zamanında, başta doğu illeri olmak üzere birçok şehirden mevsimlik göç alıyor.

İngiliz Kraliyet ailesine en kaliteli incir Bursa’dan gidiyor! İşte Bursa Siyahı..

"ONLARIN BİZE, BİZİM ONLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Çağlayan köyü olarak siyah üretiminde en kaliteli ve verimli yılı yaşadıklarını belirten muhtar Mustafa Cebeci, şöyle açıklıyor...

İngiliz Kraliyet ailesine en kaliteli incir Bursa’dan gidiyor! İşte Bursa Siyahı..

" sadece ülke ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp, doğudan ve kırsal kesimden çalışmak için köyümüze gelen arkadaşların burada hasat zamanı 2 ay boyunca çalışıp 1 sene boyunca ailesini geçindirebildiği bir ürün.

İngiliz Kraliyet ailesine en kaliteli incir Bursa’dan gidiyor! İşte Bursa Siyahı..

İncirin bu sene kalitesi de sattığımız fiyatı da çok güzel. Çiftçi bu durumdan memnun. Umarım böyle devam eder.

BİZE ULAŞIN