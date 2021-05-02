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Giriş Tarihi: 02.05.2021 15:52Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:07
İngiltere'de 'normalleşme' konseri! Binlerce kişi gece kulübünde böyle eğlendi...
Koronavirüs salgınında normalleşme sürecini başlatan İngiltere'de binlerce kişinin katıldığı bir konser gerçekleştirildi. Gece kulübünde düzenlenen konsere katılan kişilerden 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu istendi. Konserde eğlenen kişilerin maskesiz olduğu ve aralarında sosyal mesafe kuralının da bulunmadığı görüldü. Dünyada en yüksek koronavirüs vakası kaydedilen 5. ülke olan İngiltere'de kısıtlamaların haziran ayında tamamen kaldırılacağı iddia ediliyor. Öte yandan Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinde de binlerce kişinin katıldığı Strawberry (Çilek) Müzik Festivali düzenlendi.