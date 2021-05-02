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Haberler Yaşam İngiltere'de 'normalleşme' konseri! Binlerce kişi gece kulübünde böyle eğlendi...
Giriş Tarihi: 02.05.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:07

İngiltere'de 'normalleşme' konseri! Binlerce kişi gece kulübünde böyle eğlendi...

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecini başlatan İngiltere'de binlerce kişinin katıldığı bir konser gerçekleştirildi. Gece kulübünde düzenlenen konsere katılan kişilerden 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu istendi. Konserde eğlenen kişilerin maskesiz olduğu ve aralarında sosyal mesafe kuralının da bulunmadığı görüldü. Dünyada en yüksek koronavirüs vakası kaydedilen 5. ülke olan İngiltere'de kısıtlamaların haziran ayında tamamen kaldırılacağı iddia ediliyor. Öte yandan Koronavirüsün çıkış noktası olan 'in kentinde de binlerce kişinin katıldığı Strawberry (Çilek) Müzik Festivali düzenlendi.

İngiltere'de 'normalleşme' konseri! Binlerce kişi gece kulübünde böyle eğlendi...

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecini başlatan İngiltere'de binlerce kişinin katıldığı bir konser gerçekleştirildi. Kapalı bir alnda düzenlenen konsere katılımcılan kişilerden 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu istendi. Katılımcılar konsere maskesiz katılırken aralarında sosyal mesafe kuralının da olmadığı görüldü.

İngiltere'de 'normalleşme' konseri! Binlerce kişi gece kulübünde böyle eğlendi...

EN YÜKSEK VAKA GÖRÜLEN 5. ÜLKE

Dünyada en yüksek koronavirüs vakası kaydedilen 5. ülke olan İngiltere'de kısıtlamaların haziran ayında tamamen kaldırılacağı iddia ediliyor.

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İngiltere'de 'normalleşme' konseri! Binlerce kişi gece kulübünde böyle eğlendi...

Öte yandan Koronavirüsün çıkış noktası olan 'in kentinde de binlerce kişinin katıldığı Strawberry (Çilek) Müzik Festivali düzenlendi.

İngiltere'de 'normalleşme' konseri! Binlerce kişi gece kulübünde böyle eğlendi...

İngiltere 1 yıldan uzun süredir ilk kez vatandaşların gece kulübünde dans edip müzik dinlemesine izin verilen bir etkinlik düzenlendi.

İngiltere'de 'normalleşme' konseri! Binlerce kişi gece kulübünde böyle eğlendi...

Koronavirüs vakalarında artışa neden olmayacak şekilde sosyal mesafe kurallarının gevşetilip gevşetilemeyeceğini görmek isteyen hükümetin bu deneme etkinliği kapsamında binlerce kişi Liverpool'daki bir gece kulübünde eğlendi.

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