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Giriş Tarihi: 14.04.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 13:23

şeklindeki görenleri korkuttu! Göz hareketlerini taklit ediyor!

Kitaplarda okuduğumuz, bilim kurgu filmlerinde ve dizilerinde gördüğümüz teknolojik cihazlar, sistemler yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. şeklinde bir geliştirildi. Gözdeki hareketleri taklit eden kamera, görenleri hem şaşkına çeviriyor hem de korkutuyor. İşte ilginç kamera hakkındaki detaylar...

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İnsan gözü şeklindeki kamera görenleri korkuttu! Göz hareketlerini taklit ediyor!

Seneler önce gerçek olmaz denilen teknolojiler günlük hayatımıza girdi. Robot teknolojisi oldukça gelişti. Mesela Boston Dynamics'in yaptıkları ortada. Almanya'daki Saarland Üniversitesi'nde ilginç bir geliştirildi.

İnsan gözü şeklindeki kamera görenleri korkuttu! Göz hareketlerini taklit ediyor!

Açık kaynak kodlu, Raspberry Pi'den güç alan bu tasarıma sahip. Eyecam isimli bu kamera sanat eseri olarak da gösteriliyor.

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İnsan gözü şeklindeki kamera görenleri korkuttu! Göz hareketlerini taklit ediyor!

Eyecam'in geliştiricisi Marc Teyssier'e göre bu cihaz, ve benzeri algılama cihazlarının potansiyel geleceklerini göz önüne seren bir prototip.

İnsan gözü şeklindeki kamera görenleri korkuttu! Göz hareketlerini taklit ediyor!

Eyecam, etrafına bakıyor, göz kırpıyor, kullanıcıyı görüyor. Marc Teyssier diğer kullanıcıların kendi kamerasını yapmak için gerekli yazılım dosyalarını ücretsiz olarak yayınladı.

İnsan gözü şeklindeki kamera görenleri korkuttu! Göz hareketlerini taklit ediyor!

Böyle bir kamerayı yapmak içinse üç boyutlu yazıcı, Raspberry Pi, küçük bir ve Arduino Nano'ya ihtiyaç var.

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