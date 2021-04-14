HaberlerYaşamİnsan gözü şeklindeki kamera görenleri korkuttu! Göz hareketlerini taklit ediyor!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 13:15Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 13:23
İnsan gözü şeklindeki kamera görenleri korkuttu! Göz hareketlerini taklit ediyor!
Kitaplarda okuduğumuz, bilim kurgu filmlerinde ve dizilerinde gördüğümüz teknolojik cihazlar, sistemler yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. İnsan gözü şeklinde bir kamera geliştirildi. Gözdeki hareketleri taklit eden kamera, görenleri hem şaşkına çeviriyor hem de korkutuyor. İşte ilginç kamera hakkındaki detaylar...