Haberler Yaşam Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaş ve açılmıyor, ne zaman düzelecek? Instagram ve Facebook kullanıcıları erişim problemi yaşıyor!

Giriş Tarihi: 01.12.2022 22:53 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 22:57

Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaş ve açılmıyor, ne zaman düzelecek? Instagram ve Facebook kullanıcıları erişim problemi yaşıyor!

Instagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında yaşanan yavaşlık kullanıcılar tarafından gündeme taşındı. Gelen bilgilere göre; bazı bölgelerde bu iki uygulamaya girmekte zorluk yaşanıyor. Bu nedenle ise "Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaş ve açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmazken bazı kişiler uygulama üzerinden gönderilen mesajların da iletilmediğini iddia ediyor. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaş ve açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar.