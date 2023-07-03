İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronu Leijdekker’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ İstanbul’da yakalandı

'KAÇIŞ PLANI' DEŞİFRE OLDU

Operasyonun devamında, narkotik ekipleri Leijdekkers'ın yine kırmızı bültenle aranan sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın da Türkiye'de olduğunu, operasyonun ardından kaçış planı yapmaya başladığını belirledi. Ekipler bunun üzerine çalışmalarını derinleştirdi ve kaçma hazırlığında olduğu belirlenen İsaac Bignan'a ve ona yardım edenlere yönelik yeniden operasyon düzenledi.