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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronu Leijdekker’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ İstanbul'da yakalandı
Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:35
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
12:04
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronu Leijdekker’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan yakalandı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.