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Haberler Yaşam İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronu Leijdekker’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ İstanbul'da yakalandı
Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:04

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronu Leijdekker’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan yakalandı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DHA
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronu Leijdekker’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, "Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili, İnterpol tarafından Avrupa'da kırmızı bültenle aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın paralarını aklayan şüphelilere yönelik 13 Haziran'da operasyon düzenlendi.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronu Leijdekker’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ İstanbul’da yakalandı

'KAÇIŞ PLANI' DEŞİFRE OLDU

Operasyonun devamında, narkotik ekipleri Leijdekkers'ın yine kırmızı bültenle aranan sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın da Türkiye'de olduğunu, operasyonun ardından kaçış planı yapmaya başladığını belirledi. Ekipler bunun üzerine çalışmalarını derinleştirdi ve kaçma hazırlığında olduğu belirlenen İsaac Bignan'a ve ona yardım edenlere yönelik yeniden operasyon düzenledi.

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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronu Leijdekker’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ İstanbul’da yakalandı

3 KİŞİ YAKALANDI, ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Son düzenlenen operasyonda Leijdekkers'ın adamlarından olduğu belirlenen yine kırmızı bültenle aranan Hollandalı Jurean Anthony Finix ve 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Finix'in kaldığı adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve pasaport ele geçirildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde Finix'in İsaac Bignan'ı kaçırmak için Türkiye'ye geldiğini belirledi.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronu Leijdekker’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ İstanbul’da yakalandı

POLİS BİGNAN'I YAKALAMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Ekipler incelemelerinin ardından İsaac Bignan'ın eşiyle birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde saklandığını saptadı. Bignan'ın buradan bir yatla yurt dışına kaçırılacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için 25 Haziran'da operasyon için düğmeye bastı.

Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba'yı İstanbul polisi yakaladı | Video

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronu Leijdekker’ın sağ kolu ‘Kara Mamba’ İstanbul’da yakalandı

İsaac'ın yanındakilerle birlikte Isparta'ya gittiğini saptayan narkotik polisi, burada şüphelilere baskın yaptı. Baskında İsaac Bignan, Ömer K. ve Murat P. Yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul'a getirildi.

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