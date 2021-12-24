iPhone fiyatları düştü mü? 24 Aralık Apple Türkiye iPhone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, ne kadar kaç TL, düştü mü?

Teknoloji devi Apple döviz kurundaki düşüş sonrası iphone fiyatları üzerinde güncelleme yaptı. Geçtiğimiz günlerde zirve rakamlara ulaşan fiyatlarda dünyaca ünlü şirket kendi sitesi üzerinden indirim yaptığını duyurdu ve fiyatları düşürdü. Hal böyleyken "iphone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, düştü mü, ne kadar kaç TL?" soruları piyasaların yakından takipçileri tarafından yanıt arıyor. Piyasalarda dolar kurunun hızı düşüşü elektronik cihazlara yansımaya başladı. İşte iphone 11, 12 ve 13 fiyatları ve detaylar...