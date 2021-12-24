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Haberler Yaşam iPhone fiyatları düştü mü? 24 Aralık Apple Türkiye iPhone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, ne kadar kaç TL, düştü mü?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:00

iPhone fiyatları düştü mü? 24 Aralık Apple Türkiye iPhone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, ne kadar kaç TL, düştü mü?

Teknoloji devi Apple döviz kurundaki düşüş sonrası iphone fiyatları üzerinde güncelleme yaptı. Geçtiğimiz günlerde zirve rakamlara ulaşan fiyatlarda dünyaca ünlü şirket kendi sitesi üzerinden indirim yaptığını duyurdu ve fiyatları düşürdü. Hal böyleyken "iphone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, düştü mü, ne kadar kaç TL?" soruları piyasaların yakından takipçileri tarafından yanıt arıyor. Piyasalarda dolar kurunun hızı düşüşü elektronik cihazlara yansımaya başladı. İşte iphone 11, 12 ve 13 fiyatları ve detaylar...

iPhone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, düştü mü, ne kadar kaç TL? Apple Türkiye iPhone fiyatları son durum güncel liste!

iphone 11, 12 ve 13 fiyatları üzerinde yapılan güncelleme sonrası araştırmalar hız kazandı. Dolar kruundaki düşüş birçok alanda olduğu gibi elektroniğe de yansırken Apple Türkiye, IPAD, iPhone ve diğer elektronik cihazlarında indirim yapma kararı aldı. Hal böyleyken iphone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, düştü mü, ne kadar kaç TL?" soruları gerek piyasaların takipçileri gerekse satın almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Apple resmi sitesinden iphone fiyatları...

iPhone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, düştü mü, ne kadar kaç TL? Apple Türkiye iPhone fiyatları son durum güncel liste!

iPHONE GRUBU
iPhone 13 128 GB : 16.299 TL
iPhone 13 Mini 128 GB : 14.799 TL
iPhone 13 Pro 128 GB : 21.499 TL
iPhone 13 Pro Max 128 GB : 23.999 TL

iPhone 12 64 GB : 14.999 TL
iPhone 12 Mini 64 GB : 13.499 TL

iPhone 11 64 GB : 10.999 TL

iPhone SE 64 GB : 7.799 TL

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iPhone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, düştü mü, ne kadar kaç TL? Apple Türkiye iPhone fiyatları son durum güncel liste!

MACBOOK
Macbook grubunda eski ve yeni fiyatlar şöyle:

Apple M1 – 13 İnç Macbook Air : 19 Bin 999 TL – 14 Bin 999 TL
Apple M1 – 13 İnç Macbook Pro : 25 Bin 999 TL – 18 Bin 999 TL
M1 Pro – 14 İnç Macbook Pro : 39 Bin 999 TL – 29 Bin 999 TL
M1 Pro – 16 İnç Macbook Pro : 49 Bin 999 TL – 37 Bin 499 TL
M1 Max – 16 İnç Macbook Pro : 69 Bin 999 TL – 52 Bin 499 TL

iPhone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, düştü mü, ne kadar kaç TL? Apple Türkiye iPhone fiyatları son durum güncel liste!

iPAD
iPAD grubunda indirimden önce ve indirim sonrası fiyatlar ise şöyle:

iPad : 6 Bin 999 TL – 5 Bin 199 TL
iPad mini : 10 Bin 499 TL – 7 Bin 899 TL
iPad Air : 11 Bin 999 TL – 8 Bin 999 TL
iPad Pro : 16 Bin 499 TL – 11 Bin 999 TL

iPhone 11, 12 ve 13 fiyatları ne oldu, düştü mü, ne kadar kaç TL? Apple Türkiye iPhone fiyatları son durum güncel liste!

APPLE WATCH
Apple Watch fiyatlarındaki düşüş şöyle:

Apple Watch Series 7 : 7 Bin 999 TL – 5 Bin 899 TL
Apple Watch SE : 5 Bin 999 TL – 4 Bin 199 TL
Apple Watch 3 : 3 Bin 999 TL – 2 Bin 949 TL

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