iPhone kullanıcıları dikkat! Eğer iPhone'un şarjınız hızlı azalıyorsa bunları yapın!

HÜCRESEL BAĞLANTIYI KULLANMADIĞINIZ ZAMANLAR KAPATIN
Hücresel bağlantıyı Wi-Fi'ye bağlandığınız zaman kapatırsanız, e-posta, web tarama, anında ilet bildirimleri ve diğer tüm veriler Wi-Fi ile sınırlı kalacaktır. Ayrıca gece yatarken hücresel bağlantıyı kapatmak ve sadece ihtiyacınızın olduğu zaman kullanmak şarj ömrünüzü biraz daha artıracaktır. Hücresel bağlantı pil ömrünü en çok etkileyen faktörlerden biri.
Mobil bağlantıyı Ayarlar>Hücresel kısmından tamamen kapatabilirsiniz. Ayrıca Hücresel menüsüne girdiğinizde alt tarafta mobil şebekeyi kullanan uygulamalar listeleniyor. Burada istemediğiniz uygulamayı devre dışı bırakmanız yararınıza olacaktır. Tek tek uygulama bazında da ince ayar yapabilirsiniz.