iPhone kullanıcıları dikkat! Eğer iPhone'un şarjınız hızlı azalıyorsa bunları yapın!

AIRDROP VE BLUETOOTH'U KAPALI TUTUN

Eğer Apple Watch veya başka bir cihaza bağlanmayacaksınız veya dosya transferi yapmayacaksınız, Airdrop ve Bluetooth'u kapalı tutmalısınız. Her iki özellikle bir şeye bağlanmayıp, açık bıraktığınız sürece kullanım süresini biraz daha kısaltabilir. Bluetooth ve Airdrop'u Denetim Merkezi'ndeki kısa yollardan kapatabilirsiniz. Kısa Yollar kısmına biraz uzun bastığınızda menü açılıyor, bu kısımdan Airdrop'a tıkladığınızda "Alma kapalı" seçeneğini seçmeniz yeterli.

Bluetooth ise kısa yoldan direkt olarak kapatılmıyor, Wi-Fi gibi sadece bağlı olunan cihazla bağlantıyı kesiyor. Bu yüzden Ayarlar>Bluetooth'dan tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.