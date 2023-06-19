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iPhone'un hiç bilmediğiniz özellikleri açıklandı! "Öğrenenleri şoke ediyor" Telefonunuza seviye atlatacaksınız...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:36
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
11:36
iPhone'un hiç bilmediğiniz özellikleri açıklandı! "Öğrenenleri şoke ediyor" Telefonunuza seviye atlatacaksınız...
Akıllı telefon dünyasının en çok tercih edilen telefonlardan iPhone'un bilinmeyen birçok özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Apple'ın iOS işletim sistemini kullanan bu telefonun kullanıcıları genel olarak bu özelliklerin çok azını biliyor. İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız o özelliklerden bazıları…