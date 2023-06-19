Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam iPhone'un hiç bilmediğiniz özellikleri açıklandı! "Öğrenenleri şoke ediyor" Telefonunuza seviye atlatacaksınız...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:36

iPhone'un hiç bilmediğiniz özellikleri açıklandı! "Öğrenenleri şoke ediyor" Telefonunuza seviye atlatacaksınız...

Akıllı telefon dünyasının en çok tercih edilen telefonlardan iPhone'un bilinmeyen birçok özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Apple'ın iOS işletim sistemini kullanan bu telefonun kullanıcıları genel olarak bu özelliklerin çok azını biliyor. İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız o özelliklerden bazıları…

iPhone’un hiç bilmediğiniz özellikleri açıklandı! Öğrenenleri şoke ediyor Telefonunuza seviye atlatacaksınız...

Milyonlarca kişinin tercihi iPhone model telefonlarda onlarca hayat kolaylaştırıcı özellik bulunuyor. Son teknoloji bu ürünlerin kullanıcıları olarak biz ise bu özelliklerden çok azını kullanıyoruz. Öğrenince hayatınızı değiştirecek 6 gizli iPhone özelliğini sizler için sıraladık. İşte detaylar.

iPhone’un hiç bilmediğiniz özellikleri açıklandı! Öğrenenleri şoke ediyor Telefonunuza seviye atlatacaksınız...

1. iOS Kontrol Merkezinizi özelleştirin

Hayatımı sürekli kolaylaştıran bir iPhone hilesi, Kontrol Merkezini özelleştirebilmektir. En sevdiğiniz ve en çok kullandığınız pencere öğelerini Kontrol Merkezi'ne ekleyerek, iPhone'unuz kilitliyken bile yalnızca aşağı doğru hızlıca kaydırarak bunlara erişebilirsiniz. Bu, hemen orada bir özelliğe ihtiyacınız olduğunda çok kullanışlıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
iPhone’un hiç bilmediğiniz özellikleri açıklandı! Öğrenenleri şoke ediyor Telefonunuza seviye atlatacaksınız...

2. Gizli tuş

Geri Dokunma etkinleştirildiğinde, telefonunuzun arkasındaki hem çift hem de üçlü parmak dokunuşuna, izleme dörtgenindeki hareketlere benzer bir dizi farklı işlev atayabilirsiniz. Fenerim için Çift Dokunma ve Kameram için Üçlü Dokunma kullanıyorum — bunların ikisi de, iPhone 13 Pro Max'imi garip açılarda çalıştırdığımda ve kilit ekranı simgelerine veya Kontrol Merkezi açılır menüsüne erişemediğimde inanılmaz derecede kullanışlı.

iPhone’un hiç bilmediğiniz özellikleri açıklandı! Öğrenenleri şoke ediyor Telefonunuza seviye atlatacaksınız...

Atayabileceğiniz bir dizi farklı zaman kazandıran ve erişilebilirlik işlevi vardır ve hatta daha fazla özelleştirme için bu özelliği Kısayollarla birleştirebilirsiniz. Geri Dokunmayı iPhone'unuzun Erişilebilirlik menüsünde bulacaksınız.

iPhone’un hiç bilmediğiniz özellikleri açıklandı! Öğrenenleri şoke ediyor Telefonunuza seviye atlatacaksınız...

3. Etkileşimli iOS hava durumu haritasının kilidini açın

Tüm iPhone 13 modelleri IP68 standardına göre su geçirmez olsa da, yağmurda mahsur kalmak hala eğlenceli değil. iOS Hava Durumu uygulaması, kolayca okunabilen etkileşimli bir hava durumu haritası sunar, böylece bir sonraki günün hava durumunu kolayca görebilir ve bir daha asla eksik kalmayabilirsiniz.

SON DAKİKA