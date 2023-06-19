iPhone'un hiç bilmediğiniz özellikleri açıklandı! "Öğrenenleri şoke ediyor" Telefonunuza seviye atlatacaksınız...

2. Gizli tuş

Geri Dokunma etkinleştirildiğinde, telefonunuzun arkasındaki hem çift hem de üçlü parmak dokunuşuna, izleme dörtgenindeki hareketlere benzer bir dizi farklı işlev atayabilirsiniz. Fenerim için Çift Dokunma ve Kameram için Üçlü Dokunma kullanıyorum — bunların ikisi de, iPhone 13 Pro Max'imi garip açılarda çalıştırdığımda ve kilit ekranı simgelerine veya Kontrol Merkezi açılır menüsüne erişemediğimde inanılmaz derecede kullanışlı.