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'ta sabah namazı sonrası egzersiz yapan cemaat

Giriş Tarihi: 07.02.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 14:19
Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz yapan cemaat

'ın Halepçe kentindeki bir camide kılınan sabah namazı sonrası cemaat haftada iki gün antrenör eşliğinde hafif egzersiz yapıyor.

Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz yapan cemaat

Halepçe'deki Behaşt (Cennet) camisinde bölge insanlarını sabah namazına teşvik etmek amacıyla hafif egzersiz uygulaması hayata geçirildi.

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Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz yapan cemaat

Yoğun ilgili gören uygulama sayesinde camide kılınan sabah namazında artış olduğu belirtildi.

Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz yapan cemaat

imamı Mihreban Hama Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki antrenör eşliğinde uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz yapan cemaat

Sağlıklı yaşamın önemine değinen Said, "Müslüman olarak sağlıklı bir bedenimiz olmalı ki sağlıklı bir şekilde ibadet edebilelim." dedi.

Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz yapan cemaat

Said, hafta iki gün sabah namazının ardından hafif egzersiz yaptıklarını dile getirerek, bu etkinlik sayesinde sabah namazına gelenlerin sayısında artış olduğunu aktardı.

Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz yapan cemaat

Uygulamadan olumlu tepkiler aldığını ifade eden antrenör Zana Nusrettin, "Bu uygulama aslında 2013'te hayata geçirildi.

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