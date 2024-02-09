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İş adamlarına videolu şantaj: Kadınları zorla çalıştırıp ağlarına böyle düşürdüler!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
11:24
İş adamlarına videolu şantaj: Kadınları zorla çalıştırıp ağlarına böyle düşürdüler!
Mersin'de sıcak saatler yaşandı. Şantaj çetesine yapılan operasyonda; 10 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 27 kadından, yabancı uyruklu 17'sinin sınır dışı edildiği açıklandı. Şantaj çetesinin yöntemi ise herkesi şaşırttı. İş insanlarını böyle hortumladı.