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Haberler Yaşam İş adamlarına videolu şantaj: Kadınları zorla çalıştırıp ağlarına böyle düşürdüler!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 11:24

İş adamlarına videolu şantaj: Kadınları zorla çalıştırıp ağlarına böyle düşürdüler!

Mersin'de sıcak saatler yaşandı. Şantaj çetesine yapılan operasyonda; 10 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 27 kadından, yabancı uyruklu 17'sinin sınır dışı edildiği açıklandı. Şantaj çetesinin yöntemi ise herkesi şaşırttı. İş insanlarını böyle hortumladı.

DHA
İş adamlarına videolu şantaj: Kadınları zorla çalıştırıp ağlarına böyle düşürdüler!

Mersin polisi, şantaj çetesini çökertmen için düğmeye bastı. Bu kapsamda yapılan fiziki ve teknik takipte; bazı iş yeri sahiplerinin zorla yabancı uyruklu kadınları çalıştırdığı, ağlarına düşürdükleri iş insanlarını mekanlara getirerek bu kadınlarla eğlendirdikleri ve sonrasında kartlarından zorla yüksek meblağlar tahsil ettikleri, ödemeyi kabul etmeyenlerin de gizlice çekilmiş fotoğraflarını yayarak tehdit ve şantaj yapıp yüksek miktarlarda para istedikleri anlaşıldı.

İş adamlarına videolu şantaj: Kadınları zorla çalıştırıp ağlarına böyle düşürdüler!

Ekipler, organize bir şekilde çalışan şebekede mağdur durumdaki 33 kadın ve şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı.

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İş adamlarına videolu şantaj: Kadınları zorla çalıştırıp ağlarına böyle düşürdüler!

Farklı adreslere düzenlenen baskınlarda özel harekat ve dron destekli toplam 110 polis memuru katıldı.

İş adamlarına videolu şantaj: Kadınları zorla çalıştırıp ağlarına böyle düşürdüler!

Şebeke üyesi 10 kişi ile 27 kadın da yakalandı. Emniyette götürülerek sorgulanan şebeke üyeleri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş adamlarına videolu şantaj: Kadınları zorla çalıştırıp ağlarına böyle düşürdüler!

10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ev hapsine çarptırıldı.

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