İş adamlarına videolu şantaj: Kadınları zorla çalıştırıp ağlarına böyle düşürdüler!

Mersin polisi, şantaj çetesini çökertmen için düğmeye bastı. Bu kapsamda yapılan fiziki ve teknik takipte; bazı iş yeri sahiplerinin zorla yabancı uyruklu kadınları çalıştırdığı, ağlarına düşürdükleri iş insanlarını mekanlara getirerek bu kadınlarla eğlendirdikleri ve sonrasında kartlarından zorla yüksek meblağlar tahsil ettikleri, ödemeyi kabul etmeyenlerin de gizlice çekilmiş fotoğraflarını yayarak tehdit ve şantaj yapıp yüksek miktarlarda para istedikleri anlaşıldı.