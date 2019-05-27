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İş dünyasının en havalı ofisinde çalışan pilotların gözünden çok ilginç manzaraları

Çalışma dünyasında şüphesiz en havalı çalışma ortamına sahip mesleklerden biri pilotluk. Her gün gökyüzündeki zor ve bir o kadar da eğlenceli görevlerini yerine getiren pilotlar sırasında tanık oldukları ilginç görüntülerden de bizleri mahrum bırakmıyor. İşte pilotların deklanşöre basarak ölümsüzleştirdiği en havalı ve uçuş anları.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 19:32
İş dünyasının en havalı ofisinde çalışan pilotların gözünden çok ilginç uçuş manzaraları

Pilotlar, her gün on binlerce kilometre katettikleri, havalı ve bir o kadar da karmaşık gözüken çalışma ofislerini görüntülediler. İşte Pilotların gözünden en ilginç fotoğrafları.

İş dünyasının en havalı ofisinde çalışan pilotların gözünden çok ilginç uçuş manzaraları
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İş dünyasının en havalı ofisinde çalışan pilotların gözünden çok ilginç uçuş manzaraları
İş dünyasının en havalı ofisinde çalışan pilotların gözünden çok ilginç uçuş manzaraları
İş dünyasının en havalı ofisinde çalışan pilotların gözünden çok ilginç uçuş manzaraları
İş dünyasının en havalı ofisinde çalışan pilotların gözünden çok ilginç uçuş manzaraları
İş dünyasının en havalı ofisinde çalışan pilotların gözünden çok ilginç uçuş manzaraları
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