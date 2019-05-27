İş dünyasının en havalı ofisinde çalışan pilotların gözünden çok ilginç uçuş manzaraları
İş dünyasının en havalı ofisinde çalışan pilotların gözünden çok ilginç uçuş manzaraları
Çalışma dünyasında şüphesiz en havalı çalışma ortamına sahip mesleklerden biri pilotluk. Her gün gökyüzündeki zor ve bir o kadar da eğlenceli görevlerini yerine getiren pilotlar uçuş sırasında tanık oldukları ilginç görüntülerden de bizleri mahrum bırakmıyor. İşte pilotların deklanşöre basarak ölümsüzleştirdiği en havalı kokpit ve uçuş anları.
Giriş Tarihi: 27.05.2019
19:13
Güncelleme Tarihi: 27.05.2019
19:32