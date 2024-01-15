İş kazası geçiren Beyzanur’un vücudu yandı: Son görüntüsü ve sözleri yürek burktu

SÖZLERİ YÜREK BURKTU: AYNALARA BAKAMIYORUM!

Staj yaptığı yerde yaşadığı kazayı anlatan Hatmorioğlu, alevin, aracın arka koltuk tarafındaki yakıt deposundan parladığını anlattı. Hatmorioğlu, "Çok uzun yoğun bakım sürecim oldu. Uzun süre yürüyemedim. Ellerimi doğru düzgün kullanamıyorum. Aynaya bakamıyorum. Eski ben değilim artık. Başkalarının yaptığı bir hata hayatıma mal oldu. Eğitim hayatım bitti. Ben çok seviyordum okulumu. Şu an güneşe bile çıkamadığım için okula gidemiyorum. Hayalim usta olmaktı. Sanırım artık onu da yapamayacağım" ifadelerini kullandı.

