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Haberler Yaşam İş kazası geçiren Beyzanur’un vücudu yandı: Son görüntüsü ve sözleri yürek burktu
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 11:12

İş kazası geçiren Beyzanur’un vücudu yandı: Son görüntüsü ve sözleri yürek burktu

Antalya'da lise öğrencisi Beyzanur Hatmorioğlu, daha 18 yaşındaydı. Kalfalık eğitimi sırasında aracın yakıt deposunun patlaması sonucu vücudunun yüzde 80'i yandı. 7 ayda tam 15 ameliyat geçiren Beyzanur Hatmorioğlu, hukuk mücadelesi başlattı. Sözleri yürekleri dağladı: Aynaya bakamıyorum. Eski ben değilim artık!

DHA
İş kazası geçiren Beyzanur’un vücudu yandı: Son görüntüsü ve sözleri yürek burktu

Acı olay Antalya'da 20 Haziran'da yaşandı. Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim gören Beyzanur Hatmorioğlu, Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki bir araç servisinde, kalfalık eğitimini sürdürürken, iş kazası yaşadı.

İş kazası geçiren Beyzanur’un vücudu yandı: Son görüntüsü ve sözleri yürek burktu

Hatmorioğlu ve ustası T.A., 20 Haziran'da servise gelen otomobilin arka koltuğu altındaki yakıt deposunun şamandırasını değiştirirken, parlama oldu. O sırada aracın içinde olan ve alevler arasında kalan Hatmorioğlu'nun yüzü ve vücudu ciddi derecede yandı.

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İş kazası geçiren Beyzanur’un vücudu yandı: Son görüntüsü ve sözleri yürek burktu

Hatmorioğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, T.A. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzun süre Akdeniz Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Beyzanur Hatmorioğlu, 15 ameliyat geçirdi.

İş kazası geçiren Beyzanur’un vücudu yandı: Son görüntüsü ve sözleri yürek burktu

SÖZLERİ YÜREK BURKTU: AYNALARA BAKAMIYORUM!
Staj yaptığı yerde yaşadığı kazayı anlatan Hatmorioğlu, alevin, aracın arka koltuk tarafındaki yakıt deposundan parladığını anlattı. Hatmorioğlu, "Çok uzun yoğun bakım sürecim oldu. Uzun süre yürüyemedim. Ellerimi doğru düzgün kullanamıyorum. Aynaya bakamıyorum. Eski ben değilim artık. Başkalarının yaptığı bir hata hayatıma mal oldu. Eğitim hayatım bitti. Ben çok seviyordum okulumu. Şu an güneşe bile çıkamadığım için okula gidemiyorum. Hayalim usta olmaktı. Sanırım artık onu da yapamayacağım" ifadelerini kullandı.

İş kazası geçiren Beyzanur’un vücudu yandı: Son görüntüsü ve sözleri yürek burktu

Kaza nedeniyle vücudunun yüzde 80'inin ileri derecede yandığını aktaran Beyzanur Hatmorioğlu, çok fazla doku kaybı nedeniyle ellerini kollarını hareket ettirmekte zorlandığını anlattı. Kalıcı hasarın fizik tedavilerle düzelemeyeceğinin kesinleştiğini belirten Beyza Hatmorioğlu, ellerini oynatabilmesi ve kollarının açılabilmesi için önümüzdeki aylarda çeşitli ameliyatlar geçireceğini açıkladı.

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