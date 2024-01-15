Haberler
Yaşam
İş kazası geçiren Beyzanur’un vücudu yandı: Son görüntüsü ve sözleri yürek burktu
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
11:12
İş kazası geçiren Beyzanur’un vücudu yandı: Son görüntüsü ve sözleri yürek burktu
Antalya'da lise öğrencisi Beyzanur Hatmorioğlu, daha 18 yaşındaydı. Kalfalık eğitimi sırasında aracın yakıt deposunun patlaması sonucu vücudunun yüzde 80'i yandı. 7 ayda tam 15 ameliyat geçiren Beyzanur Hatmorioğlu, hukuk mücadelesi başlattı. Sözleri yürekleri dağladı: Aynaya bakamıyorum. Eski ben değilim artık!