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İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı

'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangından etkilenen onlarca kişi, olay yerine yakın bir yerde çalışan iş makinesiyle binadan tahliye edildi. İş Makinesi Operatörü Enes Tepe vatandaşların takdirini topladı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.07.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 21:01
İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi Caddesi üzerinde saat 16.00 sularında mültecilerin yaşadığı 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı

Apartmanın koridorları dumanla dolarken, katlarda oturan çok sayıda kişi balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalıştı.

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İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı

Çevredeki vatandaşların, durumu 112 Acil Servise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı

Yoğun dumandan dolayı balkona çıkan Irak ve Suriye uyruklu vatandaşlar, o esnada orada çalışan iş makinesi operatörü tarafından kurtarıldı. 60 kişiyi iş makinesiyle kurtaran İş Makinesi Operatörü Enes Tepe vatandaşların takdirini topladı.

İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı

Binadaki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı
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