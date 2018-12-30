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İş makinesiyle yaparken yakalandılar

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Giriş Tarihi: 30.12.2018 18:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 18:33
İş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Samsun'un Kavak ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren fiziki takip sonucunda, Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi, Atayolu Büyük Köprü mevkiinde, yapanları yakalamak için harekete geçti.

İş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Ekiplerin, ormanlık alanda yürüttüğü operasyonda, Y. C., S.C., S.C., M.B. ve A.T., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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İş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Operasyonda, da kullanılan iş makinesi, jeneratör, 4 kürek, 3 kazma, ağaç motoru ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

İş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
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İş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
İş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
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