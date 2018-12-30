Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Samsun'un Kavak ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren fiziki takip sonucunda, Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi, Atayolu Büyük Köprü mevkiinde, kaçak kazı yapanları yakalamak için harekete geçti.