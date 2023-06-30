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Haberler Yaşam İşaret Dilini Bilen Ünlü Goril Koko Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler: Empati gösterebiliyordu, ölümlülüğü anlıyordu...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 14:32

İşaret Dilini Bilen Ünlü Goril Koko Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler: Empati gösterebiliyordu, ölümlülüğü anlıyordu...

Koko, araştırmacıların onun türünü anlama biçimi üzerinde büyük bir etki yaratan ünlü bir gorildi. Binlerce kelimeyi imzalayabildiği, resim yapabildiği, enstrüman çalabildiği, empati kurabildiği ve daha fazlasını yapabildiği için zekası beklentilerin üzerindeydi. Koko'yu gerçekten olağanüstü bir hayvan yapan şey hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

İşaret Dilini Bilen Ünlü Goril Koko Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler: Empati gösterebiliyordu, ölümlülüğü anlıyordu...

EMPATİ GÖSTEREBİLİYORDU

Başka bir birey için hissedebilmek, tüm memelilerin sahip olmadığı çok karmaşık bir duygusal beceridir. Koko'nun şaşırtıcı yanlarından biri empati kurma yeteneğiydi.

Mussolini ile Çay filminde bir çocuğun ailesini terk ettiği yürek burkan bir sahne vardır. Onu izlerken Koko'nun gözleri yaşarır ve "üzgün", "ağlamak", "bela" ve "anne" kelimelerini imzalayarak başkaları için hissedebildiğini gösterirdi.

İşaret Dilini Bilen Ünlü Goril Koko Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler: Empati gösterebiliyordu, ölümlülüğü anlıyordu...

ENSTRÜMAN ÇALABİLİR

Koko'nun yapabildiği en etkileyici görevlerden biri enstrüman çalmaktı. Teyp çalmayı öğrendi. Koko'dan önce uzmanlar, gorillerin bu kadar karmaşık bir görevi öğrenebileceklerini düşünmüyordu.

Enstrüman çalmak Koko'nun bu kadar karmaşık bir şeyi yapabileceğini kanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda daha spesifik olarak nefesini düzenleyebildiğini de gösterdi. Üflemeli çalgılar, oyuncunun belirli bir şekilde havayı serbest bırakmasını gerektirir ve Koko bunu anlayacak kadar zekiydi.

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İşaret Dilini Bilen Ünlü Goril Koko Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler: Empati gösterebiliyordu, ölümlülüğü anlıyordu...

RESİM YAPABİLİR VE TABLOLARI YORUMLAYABİLİR

Koko resim yapmayı biliyordu. Bazı resimler daha soyut olsa da, rastgele fırça darbeleri değildi. Goriller genellikle çevrelerindeki şeylerin görüntülerini yaratırdı.

Bu yeterince etkileyici olmasa da, resimlerini nasıl değerlendireceklerini de biliyorlardı. Özellikle hoşlanmadıkları kişilere "tuvalet" imzasını atarak yanıt verirlerdi.

İşaret Dilini Bilen Ünlü Goril Koko Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler: Empati gösterebiliyordu, ölümlülüğü anlıyordu...

KOKO BİR YAVRU KEDİYİ "EVLAT EDİNDİ"

Koko kedi yavrularını severdi ve The Three Little Kittens ile Puss 'n' Boots hayranıydı . Bakıcılarından evcil bir kedi yavrusu istedi ve onlar da ona doldurulmuş bir kedi verdiler.

Koko, doldurulmuş hayvana yanıt olarak "üzgün" işareti vererek, gerçek hayattan bir kedi yavrusu istediğini öne sürdü. Bakıcıları ipucunu aldı ve bir çöpten bir tane seçmesine izin verdi. Koko, kediye All Ball adını verdi ve ona bir bebekmiş gibi davrandı.

İşaret Dilini Bilen Ünlü Goril Koko Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler: Empati gösterebiliyordu, ölümlülüğü anlıyordu...

SESLER VE CÜMLELER KURDU

Koko sadece işaret dilini öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda kendi iletişim biçimlerini de yaratabildi. Koko, homurdanma ve mırlama gibi tipik goril seslerini çıkarmanın yanı sıra, kendisine özgü seslendirmeler de yaratırdı.

Henüz kelimeye sahip olmadığı bir şeyi nasıl tarif edeceğini de biliyordu. Koko henüz "yüzük" kelimesini nasıl imzalayacağını bilmediğinde, "parmak" ve "bilezik" kelimelerini imzaladı. Bu açıklamalar, Koko'nun etkileyici anlayış düzeyini gösteriyordu.

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