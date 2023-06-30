İşaret Dilini Bilen Ünlü Goril Koko Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler: Empati gösterebiliyordu, ölümlülüğü anlıyordu...

EMPATİ GÖSTEREBİLİYORDU

Başka bir birey için hissedebilmek, tüm memelilerin sahip olmadığı çok karmaşık bir duygusal beceridir. Koko'nun şaşırtıcı yanlarından biri empati kurma yeteneğiydi.

Mussolini ile Çay filminde bir çocuğun ailesini terk ettiği yürek burkan bir sahne vardır. Onu izlerken Koko'nun gözleri yaşarır ve "üzgün", "ağlamak", "bela" ve "anne" kelimelerini imzalayarak başkaları için hissedebildiğini gösterirdi.