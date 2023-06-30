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İşaret Dilini Bilen Ünlü Goril Koko Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler: Empati gösterebiliyordu, ölümlülüğü anlıyordu...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 14:31
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
14:32
İşaret Dilini Bilen Ünlü Goril Koko Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler: Empati gösterebiliyordu, ölümlülüğü anlıyordu...
Koko, araştırmacıların onun türünü anlama biçimi üzerinde büyük bir etki yaratan ünlü bir gorildi. Binlerce kelimeyi imzalayabildiği, resim yapabildiği, enstrüman çalabildiği, empati kurabildiği ve daha fazlasını yapabildiği için zekası beklentilerin üzerindeydi. Koko'yu gerçekten olağanüstü bir hayvan yapan şey hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.