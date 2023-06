İşaret Dilini Bilen Ünlü Goril Koko Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler: Empati gösterebiliyordu, ölümlülüğü anlıyordu...

KOKO BİR YAVRU KEDİYİ "EVLAT EDİNDİ"

Koko kedi yavrularını severdi ve The Three Little Kittens ile Puss 'n' Boots hayranıydı . Bakıcılarından evcil bir kedi yavrusu istedi ve onlar da ona doldurulmuş bir kedi verdiler.

Koko, doldurulmuş hayvana yanıt olarak "üzgün" işareti vererek, gerçek hayattan bir kedi yavrusu istediğini öne sürdü. Bakıcıları ipucunu aldı ve bir çöpten bir tane seçmesine izin verdi. Koko, kediye All Ball adını verdi ve ona bir bebekmiş gibi davrandı.