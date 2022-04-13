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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni destek programı! İşbaşı eğitim programı nedir? 2022 işbaşı eğitim programı şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni destek programı! İşbaşı eğitim programı nedir? 2022 işbaşı eğitim programı şartları neler?

12 Nisan 2022 tarihli kabine toplantısı ardından kararları kamuoyu ile paylaşmak için kameralar karşısında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir destek programı açıkladı. Açıklamanın ardından gündemde "işbaşı eğitim programı nedir?" sorusu var. Enflasyon, yükselen fiyatlar ve üreticilik alanında ekonomik durum üzerine açıklamalar yapan Recep Tayyip Erdoğan, 3-6 ay prim desteğinin bakanlık tarafından karşılanacağını duyurdu. Peki, işbaşı eğitim programı şartları neler, kimler faydalanabilir, evrakları nelerdir? İşte İŞKUR ile tüm merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni destek programı! İşbaşı eğitim programı nedir? 2022 işbaşı eğitim programı şartları neler?

"İşbaşı eğitim programı nedir?" sorusu dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından oldukça gündemde. Büyük bir çoğunluğu ekonomiye ayrılan toplantı 1 saat 40 dakika sürdü. Toplantı ardından ekranda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni programı açıklarken ek istihdama destek sağlanması konusunda önemli bir adım attıklarını duyurdu. İşbaşı eğitim programı kapsamında 3 veya 6 ay boyunca işçilerin sosyal prim desteklerinin Çalışma Bakanlığı tarafından karşılanacağı müjdesi verildi. Peki, işbaşı eğitim programı şartları neler, kimler yararlanabilir? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni destek programı! İşbaşı eğitim programı nedir? 2022 işbaşı eğitim programı şartları neler?

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Kabine ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni programı şöyle açıkladı:

"İş başı eğitim kapsamında mevcut çalışanların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay kapsamında sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni destek programı! İşbaşı eğitim programı nedir? 2022 işbaşı eğitim programı şartları neler?

İŞKUR üzerinden yayımlanan program şöyle tanımlandı:

"Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni destek programı! İşbaşı eğitim programı nedir? 2022 işbaşı eğitim programı şartları neler?

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

Emekli olmamak

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni destek programı! İşbaşı eğitim programı nedir? 2022 işbaşı eğitim programı şartları neler?

Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabilmektedir. Ayrıca, işsizlik ödeneği alanlar da program katılımcısı olabilmektedir.

En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, Kuruma kayıtlı olan ve mevzuatta yer alan diğer şartları sağlayan ve belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan işverenler, sigortalı sayılarının %30'una kadar katılımcı talep edebilmektedir.

İşbaşı eğitim programı kapsamında işverenlerin en az %50 istihdam yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda işverenlerin, programa katılanların en az %50'sini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmesi gerekmektedir.

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