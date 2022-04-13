12 Nisan 2022 tarihli kabine toplantısı ardından kararları kamuoyu ile paylaşmak için kameralar karşısında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir destek programı açıkladı. Açıklamanın ardından gündemde "işbaşı eğitim programı nedir?" sorusu var. Enflasyon, yükselen fiyatlar ve üreticilik alanında ekonomik durum üzerine açıklamalar yapan Recep Tayyip Erdoğan, 3-6 ay prim desteğinin bakanlık tarafından karşılanacağını duyurdu. Peki, işbaşı eğitim programı şartları neler, kimler faydalanabilir, evrakları nelerdir? İşte İŞKUR ile tüm merak edilenler…