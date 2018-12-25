İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Bölgeye ilk defa geldiğini anlatan Yenice, şunları dile getirdi: "Ben arkadaşlarımla İzmir'den geliyorum. Kar, İshak Paşa Sarayı ve çevresine ayrı güzellik katmış. Sarayın içi de en az dışı kadar güzel. Sarayın karşısında da Ahmed-i Hani Türbesi ve Urartu Kalesi var. Bölgeye gelen herkes mutlaka buraları görmeli. Sözün bittiği yer bence burası. Gerçekten gezilmesi gereken muhteşem bir yer."