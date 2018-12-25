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beyaza büründü

Giriş Tarihi: 25.12.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 16:04
İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı, Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden ve çevresini beyaza bürüdü.

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İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin görkemli yapılarından , yağan karla beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

İlçe genelinde dünden beri aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı bin 900 rakımlı bir tepeye kurulu olan tarihi ve çevresinde 15 santimetreye ulaştı.

İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

İlçenin 7 kilometre güneydoğusunda yer alan ve her yıl binlerce yerli ile yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi saray, özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

'nı görmek için İzmir'den Doğubayazıt'a gelen Zinnur Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından saray ve çevresine hayran kaldığını söyledi.

İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Bölgeye ilk defa geldiğini anlatan Yenice, şunları dile getirdi: "Ben arkadaşlarımla İzmir'den geliyorum. Kar, ve çevresine ayrı güzellik katmış. Sarayın içi de en az dışı kadar güzel. Sarayın karşısında da Ahmed-i Hani Türbesi ve Urartu Kalesi var. Bölgeye gelen herkes mutlaka buraları görmeli. Sözün bittiği yer bence burası. Gerçekten gezilmesi gereken muhteşem bir yer."

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